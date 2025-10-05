Marta Zabaleta, especialista en Otorrinolaringología, sobresaliente 'cum laudé

Marta Zabaleta, especialista en Otorrinolaringología, sobresaliente `cum laude, por su tesis “Complicaciones respiratorias en pacientes intervenidos por cáncer de cavidad oral, faringe y laringe en La Rioja” - GOBIERNO RIOJANO

Marta Zabaleta López, Facultativo Especialista de Área de Otorrinolaringología del Hospital Universitario San Pedro, defendió, el pasado 19 de septiembre, su tesis doctoral titulada 'Complicaciones respiratorias en pacientes intervenidos por cáncer de cavidad oral, faringe y laringe en La Rioja', por la que ha obtenido el grado de doctor por la Universidad de La Rioja, con la calificación de sobresaliente 'cum laudé.

La tesis, defendida en la sala de Grados del edificio Politécnico de la UR, ha sido dirigida por el Doctor José Ramón Blanco Ramos (Centro de investigación Biomédica de la Rioja (CIBIR) y por el Carlos Ruiz Martínez (Centro de investigación Biomédica de la Rioja (CIBIR). El cáncer es una de las principales causas de morbi-mortalidad en el mundo. En los últimos años la supervivencia por cáncer ha aumentado, no así en el cáncer de cabeza y cuello (CCC).

El CCC es el séptimo cáncer en frecuencia a nivel global y se estima que su incidencia global aumentará de forma anual un 30 por ciento hasta 2030. Engloba a un grupo heterogéneo de tumores y esta Tesis se centra en los tumores de cavidad oral, faringe y laringe, ya que los de senos paranasales y, también, los de nasofaringe, presentan características epidemiológicas, patológicas y terapéuticas diferentes.

En los últimos años se está observando una disminución en los cánceres de laringe y un incremento en los de cavidad oral y orofaringe, este último relacionado con el virus del papiloma humano. La incidencia del CCC está directamente relacionada con el consumo de tabaco y alcohol, lo que explica que los pacientes con CCC, con frecuencia, presentan comorbilidades, entre las que destaca la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Distintos autores han mostrado cómo su presencia, aumenta la incidencia de complicaciones respiratorias. La relación entre el CCC, tabaquismo y EPOC debe estudiarse en detalle con el objetivo de determinar acciones que disminuyan su prevalencia y las complicaciones derivadas de su tratamiento.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

La metodología seguida por la autora de la tesis se ha basado en el estudio descriptivo, observacional y retrospectivo que incluye a los pacientes intervenidos por cáncer de cavidad oral, faringe y laringe en la Rioja, desde enero de 2018 hasta diciembre de 2021.

Se registraron variables sociodemográficas, antecedentes médicos, valoración neumológica previa y pruebas solicitadas, las características de los tumores, los tratamientos quirúrgicos realizados, las complicaciones respiratorias registradas y los segundos tumores pulmonares tras un seguimiento de tres años. Se incluyeron 160 pacientes.

El 74,4 por ciento de los pacientes eran hombres y la edad media fue de 72 años. El 69,4 por ciento presentaba hábito tabáquico y el 41,2 por ciento consumía alcohol. Un 82,5 por ciento presentaba al menos una comorbilidad, siendo la hipertensión la más prevalente y ocupando la EPOC el 5º puesto con un 8,1 por ciento.

Sólo al 16 por ciento de los pacientes se le realizó una espirometría, y menos del 2 por ciento fue valorado en la consulta de neumología antes de la cirugía. Los tumores de laringe fueron los más frecuentes (56,3 por ciento) y, dentro de éstos, predominaron los glóticos (40 por ciento). Los tumores de cavidad oral representaron el 40,7 por ciento, con un 55 por ciento de mujeres, de edad avanzada y sin hábitos tabáquico ni etílico. El 86,3 por ciento tenía una enfermedad localizada y la mayoría de las técnicas quirúrgicas realizadas fueron parciales y transorales. Un total de 10 pacientes (6,2 por ciento) presentaron complicaciones respiratorias. El 80 por ciento de estos pacientes eran fumadores y el 30 por ciento tenía EPOC, pero ninguno de ellos había sido valorado en la consulta de neumología antes de la intervención. La diabetes mellitus y el tipo de cáncer no epidermoide se asociaron, significativamente, con complicaciones (p < 0,05).

En el seguimiento durante los dos años posteriores a la intervención, se detectaron 14 nuevos tumores pulmonares (8,8 por ciento).

CONCLUSIONES

Un 6,2 por ciento de los pacientes intervenidos por CCC presentó alguna complicación respiratoria. Esta tasa, aunque inferior a la encontrada en otras publicaciones, merece ser señalada, teniendo en cuenta que el 30 por ciento de estos pacientes tenía un diagnóstico previo de EPOC, tasa superior al 8 por ciento de la serie.

Además, ninguno de los pacientes que tuvo una complicación respiratoria fue valorado antes de la intervención con el objetivo de optimizar el tratamiento de dicha enfermedad. Estos hallazgos destacan la importancia de la identificación y tratamiento de la EPOC en pacientes con CCC, y la necesidad de futuras investigaciones en esta área.