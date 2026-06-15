Este martes comenzarán los trabajos de restauración del monumento a 'La Matrona' en Calahorra

El 16 de junio comienzan los trabajos de restauración del monumento a 'La Matrona' - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha informado este lunes del inicio, a partir de mañana 16 de junio, de los trabajos de limpieza, conservación y restauración del conjunto escultórico de 'La Matrona', que se encuentra en el paseo del Mercadal.

También el contrato incluye reparación de fisuras, reconstrucciones puntuales, protección superficial y documentación final de las obras.

Una actuación del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Calahorra enogastronómica', dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y financiado por la Unión Europea- Next Generation UE, con la que se quiere poner en valor el patrimonio histórico-cultural de la ciudad.

La escultora Mapi Gutiérrez llevará a cabo por 10.043 euros la restauración del monumento a 'La Matrona', que con el paso del tiempo requiere una reparación.

"El estado general de la escultura es bueno, por lo que la obra se centra en labores de limpieza y conservación preventiva, con intervenciones de reposición mínimas", ha valorado la artista riojana.

Los trabajos se desarrollarán en aproximadamente 5 días y "comprenderán el tratamiento integral tanto de la escultura como de su peana, trabajando sobre todo el conjunto monumental con técnicas especializadas de conservación", según Mapi Gutiérrez.

En primer lugar, "se procederá a una limpieza superficial mediante la aplicación de agentes biocidas que permitirán eliminar los restos de origen biológico, como moho, algas o líquenes, adheridos a la superficie".

Posteriormente, "se realizará una limpieza mecánica manual, mediante cepillado controlado para retirar incrustaciones de cal y suciedad acumulada como consecuencia de la exposición a agentes meteorológicos, garantizando en todo momento su protección", ha explicado la escultora.

Una vez finalizada la limpieza, "se aplicará un consolidante de alta penetración que reforzará estructuralmente el material, mejorando su resistencia.

Asimismo, se efectuará un pulido superficial puntual en aquellas zonas que lo requieran, sin alterar el tallado original de la escultura", ha continuado detallando Mapi Gutiérrez.

El proceso de restauración concluirá con la aplicación de un tratamiento hidrofugante para sellar los poros de la piedra y evitar la absorción de humedad, así como dificultar la acumulación de nueva suciedad en la obra escultórica.

"En aquellos puntos donde se detecten pequeños daños o pérdidas de material, especialmente en detalles de los ropajes, se llevará a cabo su reparación con resinas específicas, siguiendo criterios de restauración que garantizan la diferenciación de las partes intervenidas y su posible reversibilidad en futuras actuaciones", ha especificado la escultora y responsable de estos trabajos de limpieza y conservación.

El Monumento a 'La Matrona' es una escultura del siglo XIX, que se encuentra en el paseo del Mercadal. Fue realizada en 1878 por el escultor Adolfo Arizaga en mármol.

Es un conjunto escultórico compuesto por dos peanas y la estatua. El pedestal inferior es de forma piramidal decorado con placas de mármol gris. Sobre él se asienta el segundo pedestal realizado en un bloque de mármol rojizo y sobre éste se alza la figura de la Matrona.

El conjunto tiene una altura de 5 metros y medio. El monumento responde al ideario heroico del último tercio del siglo XIX que pone en valor el localismo y en el caso de Calahorra, acorde a su pasado histórico.