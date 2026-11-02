Este martes comienza el ciclo de charlas de Divulgaciencia

LOGROÑO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Víctor Lanchares, profesor de la Universidad de La Rioja y miembro de la Agrupación Astronómica de La Rioja, inaugura este martes 3 de noviembre, el ciclo de conferencias de Divulgaciencia 'Hablan los científicos' con su charla 'La ciencia que se esconde tras el eclipse'. Será a las 19,30 horas en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía. La entrada es libre hasta completar aforo.

Durante su intervención, Víctor Lanchares explicará cómo los eclipses son fenómenos astronómicos fascinantes que, más allá de su espectacular belleza, esconden una gran riqueza científica. A través de un recorrido por la historia de la astronomía, conoceremos cómo los eclipses han contribuido al desarrollo del conocimiento científico.

La charla pretende mostrar que un eclipse no es únicamente un espectáculo natural, sino también un extraordinario laboratorio astronómico en el que confluyen las matemáticas, la física y la historia de la ciencia. Una invitación a mirar al cielo con curiosidad y descubrir la ciencia que se esconde detrás de uno de los fenómenos más impresionantes de la naturaleza.

Divulgaciencia26 es una iniciativa que cuenta este año con el apoyo del Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación y Empleo, formada por dos exposiciones, conferencias, actividades para los Centros Rurales Agrupados, talleres para escolares y la implicación de los centros educativos, entre otros actos.

CICLO DE CONFERENCIAS

Tras la intervención de Víctor Lanchares, el ciclo contará el 10 de noviembre a las 20,00 horas con la mesa redonda sobre '¿Qué es la ciencia ciudadana?' con Federico Castillo, neurólogo; Manuel Delgado, presidente de FAPA-Rioja, y Eduardo Sáenz de Cabezón, divulgador científico.

El 17 noviembre tendrá lugar la presentación del libro Vivir con el río, de Rubén Ladrera y el 24 de noviembre tendrá lugar la mesa redonda 'Que 20 años no es nada', sobre los 20 años de Divulgaciencia.