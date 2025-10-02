Martín defiende la situación del Hospital de Calahorra frente a las críticas de "desmantelamiento" del PSOE

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha defendido la situación en la que se encuentra el Hospital de Calahorra frente a las críticas del PSOE que ha acusado al Gobierno de buscar su "desmantelamiento".

Ha sido en una pregunta, planteada por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel González de Legarra, a Martín acerca de la situación de la atención hospitalaria en nuestra comunidad autónoma.

El parlamentario socialista ha resaltado que "afortunadamente los riojanos contamos con unos excelentes profesionales sanitarios que con .

Esfuerzo, compromiso y vocación, sobre todo, sostienen nuestros hospitales y ofrecen una excelente atención hospitalaria, incluso a pesar de las dificultades que ustedes -en alusión al Gobierno riojano- imponen con su mala gestión".

Ha añadido que éstos "hacen milagros cada día para suplir la falta de medios y la ausencia de planificación del Gobierno", para poner como ejemplo la situación del Hospital de Calahorra, "al que le han quitado la dirección propia, en el que no cubren las plazas de especialistas ni aprovechan los recursos disponibles y cada vez tienen atiende menos pacientes".

Todo ello, para González de Legarra "no es casualidad, sino que es una estrategia perfectamente diseñada por el Gobierno del Partido Popular para debilitar este hospital público y justificar después la derivación de pacientes a la sanidad privada que sigue engordando sus beneficios a costa del dinero de todos los riojanos". Ha acusado a la consejera de "actuar durante seis años como delegada comercial de la sanidad".

También le ha criticado por "recortar y abandonar" este Hospital

"con una clara intención de dejar sin efecto mediante chanchullos y subterfugios tramposos la integración del SERIS que logró el PSOE, ya la que usted se oponía en sus primeros cuatro años de gestión".

El diputado socialista ha recordado que hay 9.584 firmas de riojanos que "exigen una atención digna en el Hospital de Calahorra; 9.584 razones de peso que respaldan las reclamaciones no del Grupo Socialista, las reclamaciones que están haciendo los médicos, los profesionales, los trabajadores y los propios pacientes". Finalmente, la ha exigido que "se comporte como lo que debería ser la garante de la salud pública de los riojanos y riojanas, que merecemos tanto en Logroño como en Calahorra una atención hospitalaria de calidad".

En su respuesta, Martín le ha espetado a González de Legarra que "no

me extraña que sea usted el portavoz de la sanidad en esta legislatura, porque no creo que nadie que hubiera estado en el Gobierno anterior de Andreu sea capaz de venir a decir aquí las cosas que está usted diciendo", porque "es de pena, en manos de quién hemos estado".

Ha recordado que la situación de crisis sanitaria afecta a nivel internacional y nacional. En este último caso, ha manifestado que en el país el 'talón de Aquiles' que "el Ministerio, además, está agravando, es la falta de profesionales en especialidades tan importantes como las que están atendiendo crónicos, como anestesistas, como radiólogos, y atención primaria, que es el pilar fundamental para que la sanidad funcione". En este punto, ha apostillado que ayer mismo se conoció que "el País Vasco abandona el Consejo Interterritorial por la actitud arbitraria del Ministerio de Sanidad".

No obstante, la consejera de Salud ha apuntado que la situación del

sistema hospitalario "es mejorable", si bien ha indicado que "en 2025 está mejor que en 2024; y en 2024 estaba mejor que en 2023". Por ello, el "camino a seguir es el de seguir mejorándola".

Sobre el Hospital de Calahorra, ha destacado que la integración en el SERIS "ha sido efectiva aquí, porque ustedes -en relación al Gobierno del PSOE- lo que hicieron vender humo y una Ley que no supieron aplicar porque no sabían ni por dónde empezar".

"El Hospital de Calahorra desde hace muchos años no ha tenido las urgencias completadas con todos sus profesionales, y en este momento, están todas las vacantes cubiertas, cosa que nunca ustedes consiguieron, así como se está trabajando en protocolos comunes, en historia clínica en la accesibilidad para los dos hospitales de la misma manera", ha concluido la consejera de Salud, no sin antes "dar las gracias a los profesionales sanitarios que sostuvieron la legislatura pasada".