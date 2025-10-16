Martín pide "normalizar" la llega de menores inmigrantes no acompañados "y hacer que se sientan como en casa"

La Rioja acoge a los menores con un "nuevo modelo" basado en familias y voluntarios
LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Servicios Sociales, María Martín, ha pedido hoy "normalizar" la llega a La Rioja de menores inmigrantes no acompañados "y hacer que se sientan como en casa".
Martín, preguntada por el hecho de que hayan empezado a llegar ya los menores asignados a La Rioja para su acogida ha considerado que, "lo más importante de todo", para no estigmatizarles es "empezar a normalizar" su llegada.
"Ojalá todos entendamos que lo peor que podemos hacer para no ayudar, para no integrar a estos chavales es seguir señalándoles", ha manifestado.
El siguiente paso es integrarlos en nuestro sistema de protección", que es un sistema, ha dicho, "que todos han reconocido que es de éxito y es el hacer que estos menores se sientan en familia".
"Para esto", ha contado, "lo que hay que hacer es un modelo en el que se acoge con todos los profesionales necesarios en sitios más reducidos que puedan ser tipo familia y con mucha calma y mucha serenidad".
Para esto último, ha reprochado al Gobierno central, el "problema" es "no conocer esos datos ni cuándo vienen ni cuántos vienen".
La Rioja, ha relatado, lo que está haciendo es, además de "aumentar su capacidad de acogida y el sistema de protección de menores", está "trabajando nuevos modelos de acogida".
Éstos se basan en "trabajar con familias" acogedoras o, también, con "otro nuevo modelo" que es "el voluntariado", de forma que haya "familias o personas que quieran ayudar pues tomando un café con estos chavales o hablando con ellos o ayudando a que aprendan nuestro idioma cuanto antes".
También, "ayudándoles a formarse y a estar con ellos y a sentirse querido, que en el fondo es lo que necesitamos todos y mucho más ellos después de todos los que han pasado".
"Yo creo que, de verdad, lo más importante de todo, si queremos ayudar, es no señalar, no estigmatizar, normalizar su llegada y hacer que se sientan como en casa y eso en La Rioja lo sabemos hacer muy bien y lo tenemos que hacer muy bien", ha finalizado.