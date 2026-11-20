El agricultor y viticultor riojano, Juan Luis Martínez Lacanal, ha sido elegido este viernes como nuevo presidente de ARAG ASAJA La Rioja. - ARAG ASAJA

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El agricultor y viticultor riojano, Juan Luis Martínez Lacanal, ha sido elegido este viernes como nuevo presidente de ARAG ASAJA La Rioja, un cargo que afronta con unos retos claros: "Recuperar la rentabilidad de los agricultores y ganaderos y la incorporación de gente joven al sector".

El agricultor de Uruñuela, que ha encabezado la única candidatura que ha concurrido al proceso electoral, ha informado de su programa de trabajo para los próximos cuatro años y que llevará a cabo con un equipo de 29 personas, integrantes del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva. Así lo ha anunciado durante la asamblea que la organización profesional agraria ha celebrado este viernes en el restaurante Delicatto de Logroño.

Al acto han acudido el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, la consejera de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Mundo Rural, Noemí Manzanos, el presidente de ASAJA Nacional, Pedro Barato, representantes de otras organizaciones agrarias y otras autoridades políticas.

En sus primeras declaraciones ante los medios, Martínez Lacanal ha asegurado que se presenta a este cargo porque "siempre he tenido la ilusión de ayudar a este sindicato. Llevo ocho años en el equipo pero ahora he decidido tirar para adelante sin olvidarme de donde vengo".

Con respecto a los retos que se marca asegura que "son prácticamente los mismos que hace ocho años. Tenemos que vender más vino y procurar que nuestras frutas se coman y sean de aquí" porque, como ha lamentado, "hemos pasado de ser la huerta de Europa a ser la ruta de la huerta de Europa. Por aquí pasan muchos productos con unos estándares que no cumplen ni la seguridad"

"VIVIR COMO LO PODÍAMOS HACER ANTES"

Todo con el fin de "vivir como lo podíamos hacer antes; De nuestro trabajo y de que éste sea rentable". Quiere también que "las ayudas sean las correctas y que la burocracia sea menor y, por supuesto, trabajar por la rentabilidad del sector" para que los agricultores y ganaderos jóvenes que se incorporan "tengan facilidad de vivir del campo".

El nuevo presidente también ha repasado las necesidades que tiene cada uno de los sectores agrarios de La Rioja y ha expresado su compromiso a luchar por todas las reivindicaciones de agricultores y ganaderos, al tiempo que ha exigido responsabilidad y altura de miras a quienes están negociando el presupuesto de la PAC en Europa. "No a una PAC con recortes" ha afirmado.

Además, Martínez Lacanal ha agradecido la labor desarrollada por su antecesor en la presidencia de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez Hoces, y del equipo que le ha acompañado en el Comité Ejecutivo y Junta Directiva.

"HOY ARAG ASAJA ES UNA ORGANIZACIÓN MÁS GRANDE"

Precisamente, Eduardo Pérez Hoces ha dado la bienvenida al nuevo presidente de la organización profesional agraria a la vez que ha asegurado que hoy "ARAG-ASAJA es una organización más grande, más fuerte y mejor preparada".

Ha recordado que, además de crecer en socios y servicios, ARAG-ASAJA se ha visto fortalecido su representación en la Interprofesional del Vino y en el Consejo Regulador.

El anterior presidente no ha querido olvidarse de las dificultades de los agricultores y ganaderos ocasionadas por los costes de producción, por lo precios y por la burocracia. "Esta situación nos ha obligado a salir a la calle".

"Hemos protagonizado más movilizaciones que en ningún otro periodo de la historia de esta organización", ha recordado, "y hemos peleado por dar respuesta a los viticultores, trabajando por el arranque voluntario de viñedo, hemos conseguido medidas fiscales para el campo en general y para sectores como el de los frutales, champiñón, ovino y caprino, vacuno y cereal, en particular, defendiendo a nuestros ganaderos de extensivo frente a una protección del lobo que considerábamos injusta", ha indicado.

Finalmente, ha deseado suerte a Juan Luis Martínez y a su equipo y se ha puesto a disposición de ellos para seguir colaborando en todo lo necesario.

CLAVES SOBRE LA PAC

Además de la renovación de los órganos de gobierno, los socios y socias convocados han podido conocer en profundidad todo lo relativo de la Política Agraria Común. De la mano de José María Castilla, director general de ASAJA Nacional y representante de la organización en Bruselas, y de Igor Fonseca, secretario general de ARAG-ASAJA ofrecieron una ponencia sobre la Política Agrario Común bajo el lema: 'Seguimos luchando por una PAC que proteja a los agricultores'.