Martínez Somalo, la DOCa Rioja y el Blanco y Negro, Premios de la Academia Riojana de Gastronomía 2025

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Academia Riojana de Gastronomía ha dado a conocer los premiados de la cuarta edición de los galardones que reconocen a la gastronomía de La Rioja en toda su amplitud. Han recaído en la empresa Martínez Somalo, la DOCa Rioja y el bar, ubicado en la calle Laurel, 'Blanco y negro'.

Ha sido en la comparecencia de prensa, en la que han intervenido el presidente de la Academia Riojana de Gastronomía, Pedro Barrio, la concejala de Relaciones Institucionales, Leonor González, la directora de administración de La Rioja 360, Mónica Molina, el director de Zona La Rioja de Caja Rural de Navarra, José Ramón Aragón, y la vicerrectora de Profesorado y Acción Cultural de UNIR, Dory Merino.

Los galardones se entregarán el 15 de octubre, a las 18,00 horas, en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR), presentados por el periodista de informativos y vinculado a la gastronomía, José Ribagorda.

Barrio ha destacado la gran aportación de los premiados al prestigio de la gastronomía riojana, "cada uno desde su ámbito pero los tres desde el respeto por su propia tradición e historia sin renunciar a la evolución que requieren los nuevos públicos".

En el caso de la empresa riojana de embutidos y jamones Martínez Somalo, ha dicho que se le concede por su trayectoria, su constante evolución y crecimiento sin renunciar a su proceso artesanal y sus materias primas de calidad.

La Denominación de Origen Calificada Rioja (DOCa Rioja), como reconocimiento a la labor constante y prestigiosa de los miles de enólogos y viticultores que han contribuido a construir un referente mundial en el sector del vino.

El bar 'Blanco y Negro', por ser el establecimiento más antiguo de la calle con mayor notoriedad internacional. El bar es representativo de la mejor tradición y de la cultura del pincho que ha situado a La Rioja en cabeza de los destinos gastronómicos de calidad.

"Ha sido una mágica coincidencia que los tres premiados superen el siglo de vida, lo que nos lleva a pensar que el tiempo es un gran compañero de viaje de la calidad que representan", ha añadio Barrio, refiriéndose a la antigüedad de los premiados.

La IV edición de los premios de la Academia Riojana de Gastronomía cuentan con el apoyo del Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño, Caja Rural de Navarra y UNIR.

González Menorca, ha felicitado a la Academia Riojana de Gastronomía por la organización de estos galardones "unos premios que celebran ya su cuarta edición y que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño por el respaldo y el reconocimiento que suponen a la cultura gastronómica de la ciudad. Desde el ejecutivo local estamos apostando de manera decidida para potenciar esta cultura gastronómica y por convertir a Logroño en referente enoturístico nacional e internacional".

En este sentido, ha resaltado que el Centro de la Cultura del Rioja tras su reapertura se ha consolidado como espacio enoturístico de primer orden para visitantes, logroñeses y profesionales. "Que el Centro de la Cultura del Rioja acoja la entrega de estos galardones es una nueva oportunidad para mostrar el potencial enogastronómico de Logroño", ha añadido.

La Acción Social de Caja Rural de Navarra colaborará también con la Academia Riojana de Gastronomía, "generando una alianza desde la que apoyar el talento y la excelencia que hacen de La Rioja un referente culinario", según ha explicado Aragón.

Con este apoyo, "Caja Rural de Navarra desea mostrar su firme compromiso con el sector de la gastronomía, cuidando a toda la cadena de valor que comienza por los productores, continua por la industria agroalimentaria transformadora y finaliza por la restauración, la hostelería y resto de servicios. Queremos ser un socio estratégico de la Academia, porque comprendemos bien las necesidades del sector, apostamos por su crecimiento y defendemos su alto impacto local, para llevar nuestra cocina y nuestros productos a lo más alto", ha concluido el representante de la entidad.

Por su parte, Dory Merino ha manifestado que "nuestra universidad es cien por cien riojana y abriga un compromiso total con nuestra tierra, como la Academia Riojana de Gastronomía; ambas compartimos el interés por dar a conocer nuestra tierra e impulsar la excelencia, en este caso de la gastronomía"

"Nuestra universidad imparte en España 55 grados, 155 másteres oficiales, 83 títulos propios y 4 programas de doctorado. Una amplia oferta académica que tiene como objetivo acercar una educación integral y personalizada a los más de 90.000 estudiantes que se forman en nuestras aulas presenciales-virtuales desde un centenar de países, principalmente en España e Hispanoamérica", ha explicado Dory Merino.

"Nuestro método de enseñanza, adaptado a las demandas reales del mercado laboral, nos convierte en una auténtica palanca social que rompe barreras y ayuda a que cada persona, esté donde esté, pueda cumplir sus sueños de formación y de progreso personal y profesional", ha matizado la representante de UNIR.

Por el Gobierno de La Rioja, Molina ha destacado la importancia de la iniciativa que además incide en el "producto riojano" para "darle visibilidad tanto nacional como internacional".

PREMIADOS DE LAS EDICIONES ANTERIORES

2024

Hermanos Echapresto (Venta de Moncalvillo)

Jornadas de la Verdura de Calahorra

Vicenta Pérez (Casa Masip)

2023

Hotel Restaurante Echaurren

Escuela de Hostelería y Turismo de La Rioja

Ángel Palacios y Cocinar a Ciegas

2022

Barrio de la Estación de Haro

Restaurante Alameda

Centro educativo CEO Villa de Autol