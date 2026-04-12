Marzo fue un mes normal en temperaturas y muy húmedo en precipitaciones en La Rioja

Archivo - Lluvia en Logroño en marzo, durante la celebración de Logrostock - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pasado mes de marzo fue en La Rioja normal en temperaturas y muy húmedo en precipitaciones, según los primeros datos del Avance Climatológico de la comunidad, que ha dado a conocer la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De acuerdo con este parte, en términos generales, el mes de narzo pasado tuvo un comportamiento general normal en toda la comunidad en cuanto a las temperaturas registradas.

Las anomalías observadas oscilaron entre valores de -0,9 grados, en Torrecilla y Santo Domingo, y de +0,5 grados en Cenicero, con un promedio regional de -0,1 grados con respecto a las normales de referencia (1991-2020) que, para este mes, son 7,9 grados.

En el caso de las temperaturas registradas en el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo, lo normal para el mes es de 10,5 grados, mientras que en el pasado marzo, se registraron 10,2 grados, es decir, una anomalía de -0,3 grados, y carácter normal.

LLUVIAS.

Respecto a las precipitaciones, el carácter pluviométrico de marzo en la comunidad fue muy húmedo, especialmente en la zona de La Rioja Baja.

De este modo, el porcentaje regional de precipitación promedió un 168% con respecto a los normales de referencia, con un rango que osciló entre valores del 84% en el embalse de Mansilla, y del 255% en Alfaro.

Asi, de acuerdo con estos datos, se sitúa noveno en el ránquin de los meses de marzo más húmedos desde el año 1961.

En concreto, en el caso de Logroño-Agoncillo, el valor normal para el mes es de 35,8 mm, mientras que, en el pasado marzo, el valor medio ha sido de 55,5 mm, lo que supone una anomalía de +19,7 mm y un porcentaje del 155 por ciento, con lo que en este caso, se considera muy húmedo.