Más de 10.000 plantas llenan de color Calahorra este otoño e invierno - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Calahorra luce ya sus flores de otoño-invierno una vez que han finalizado los trabajos de plantación de las flores de esta temporada en diferentes espacios verdes, jardines y zonas ajardinadas de la ciudad.

El Ayuntamiento de Calahorra ha informado de que se trata de una actuación municipal que contribuye a renovar la imagen de los espacios públicos de Calahorra.

De este modo, ha dicho, se aporta color y vida a los distintos rincones de la ciudad y haciendo más agradables los paseos y las zonas de encuentro para los calagurritanos y quienes visitan nuestra ciudad.

En total, se han colocado 11.160 unidades de plantas de temporada en zonas ajardinadas, glorietas y jardineras de la ciudad.

Los 1.240 nuevos tepes florales, compuestos por 8 unidades de planta cada uno, ya embellecen los parterres del paseo de Mercadal, el talud de la calle Minglanillos y la rotonda de la Glorieta de Quintiliano, así como los alcorques del Mercadal y el jardín que rodea la escultura de La Matrona.

Para esta campaña de otoño e inviernos las plantas elegidas han sido pensamientos de diferentes colores, dianthus variadas, violas, cinerarias y antirrhinum, conocida como boca de dragón. Todas ellas son especies ornamentales especialmente adecuadas para jardines en esta época. En conjunto, suman 9.920 plantas.

Además, también se han renovado las flores de las jardineras de las calles Grande, Tilos y El Sol y del Ayuntamiento y de las bolas colgantes de la fachada de la Casa Consistorial.

En estos espacios se han colocado 1.240 unidades de violas de varios colores como amarillas y azules. Estas nuevas flores embellecen y alegran la ciudad.

La empresa Inverprao Flores y Plantas S.L. es la adjudicataria del contrato de suministro y plantación de planta de temporada por un periodo de 4 años, hasta 2028.

Con esta nueva plantación de temporada, el Ayuntamiento de Calahorra ha señalado que continúa trabajando en el mantenimiento y mejora de las zonas verdes municipales, adaptando las especies florales a cada época del año y a las condiciones climáticas propias del otoño.

El objetivo de esta actuación, ha insistido, es conservar en óptimas condiciones los espacios ajardinados de la ciudad, mejorar la calidad paisajística del entorno urbano y ofrecer espacios públicos más atractivos y acogedores para el disfrute de calagurritanos y visitantes.