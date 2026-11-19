LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 120 estudiantes de tres institutos de Logroño y Nájera participan en 'Juventud ParticipActiva', un proyecto de ActionAid financiado por el Gobierno de La Rioja que lleva la justicia climática a las aulas y anima a la juventud a pasar a la acción en su entorno.

Uno de los grupos, el alumnado de FP Básica de Fabricación Mecánica, es especialmente importante. Son jóvenes que se preparan para trabajar en la industria, uno de los sectores que más tendrá que transformarse para reducir emisiones. Para ellos, la crisis climática no es un tema lejano, sino que tiene relación directa con los empleos a los que aspiran.

El IES Batalla de Clavijo y el IES Comercio, en Logroño, y el IES Rey Don García, en Nájera, son los centros en los que se están desarrollando las acciones formativas, que continuarán a lo largo del curso.

El programa imparte cinco sesiones presenciales sobre justicia climática y dedica diez horas de trabajo autónomo fuera del aula. Después, serán los propios estudiantes quienes elijan y pongan en marcha una acción para mejorar su entorno o para hacer oír su voz ante las instituciones.

A lo largo del curso visitarán una empresa o entidad relacionada con lo que han trabajado, celebrarán el cierre del proyecto en La Rioja y participarán en un encuentro nacional con jóvenes de otras regiones. Además, un grupo de portavoces jóvenes está preparando los mensajes con los que contarán el proyecto en primera persona.

El objetivo del proyecto es que las personas jóvenes sean protagonistas: que identifiquen los problemas que les preocupan, los debatan en grupo y construyan respuestas desde lo local, sin perder de vista la dimensión global de la crisis climática y las desigualdades entre el Norte y el Sur Global.

ActionAid España trabaja desde hace más de 35 años por los derechos de las personas, la igualdad de género y el fin de la pobreza. Desde 2018 forma parte de la federación internacional ActionAid con presencia en más de 70 países. Trabaja a favor de la justicia climática y moviliza a la ciudadanía para demandar acciones frente a la crisis climática.