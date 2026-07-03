Más de 1.400 universitarios se benefician de las becas complementarias para realizar sus estudios fuera de La Rioja

Pruebas de la PAU - UEX

LOGROÑO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Empleo ha concedido un total 1.429 becas complementarias, la mayoría por el importe máximo de 1.500 euros, para la realización de estudios universitarios fuera de la Comunidad Autónoma, durante el curso 2025/2026. El importe destinado por el Gobierno de La Rioja para financiar estas ayudas ha ascendido a 2.132.250 euros.

De total de becas otorgadas este curso, 1.419 se conceden por el importe máximo de 1.500 euros, mientras que 10 se establecen en 375 euros, al tratarse de estudiantes que realizan el Trabajo Fin de Grado/Máster o el último curso de la titulación y están matriculados en menos de 30 créditos.

El objetivo de estas ayudas es la financiación parcial de los gastos corrientes derivados de la realización de enseñanzas presenciales que conduzcan a la obtención de un título universitario oficial de Grado o Máster, que habilite o sea condición necesaria para el ejercicio de profesión regulada para todos los estudiantes riojanos matriculados en un centro ubicado fuera de La Rioja.

Estas becas, junto con la reciente aprobación de la Ley de gratuidad de los estudios oficiales de Grado Universitario o estudios superiores equivalentes en nuestra Comunidad, materializan la apuesta del Gobierno de La Rioja para que todos los jóvenes de nuestra región puedan formarse sin limitaciones por sus ingresos.

Durante este curso se han beneficiado de estas becas 1.429 universitarios riojanos que estudian fuera de la Comunidad, 192 estudiantes más que en la anterior convocatoria y la partida destinada a estas ayudas también ha aumentado en 199.252 euros, alcanzando un total de 2.132.250 euros.