Más de 23 millones para el CAE y 163 efectivos, muestra del compromiso del Gobierno de Sánchez con la seguridad riojana

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz. - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

LOGROÑO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha valorado el "compromiso" del Ejecutivo central con nuestra comunidad autónoma en infraestructuras para la seguridad o en ampliación de efectivos como demuestran la modernización del Centro de Adiestramientos Especiales (CAE) de Logroño, con una inversión de 23,3 millones, o con los 163 Policías Nacionales o Guardias Civiles que se han incorporado en los últimos años.

Tras recordar el impulso de la segunda fase del Plan de Infraestructuras de Seguridad (PISE) del Ministerio de Interior con 900 millones de euros, la delegada ha explicado que esos recursos "también vendrán a La Rioja". "Con el Gobierno de Pedro Sánchez, la seguridad de los riojanos y riojanas es una prioridad".

23,3 MILLONES PARA EL 'CAE'

En concreto, a La Rioja llegarán 23,3 millones de euros para la modernización del Centro de Adiestramientos Especiales de Logroño, un centro -ha dicho- "referente español y europeo en formación táctica de otros muchos cuerpos de Seguridad del Estado que les permitirá mejorar la operatividad de nuestras fuerzas especiales".

A esta inversión hay que añadir, las obras de eficiencia energética realizadas en el acuartelamiento de Cervera del Río Alhama donde se han mejorado las condiciones del servicio. Esta inversión ronda el millón de euros y se ha realizado con Fondos Europeos.

También se ha invertido en el cuartel de Villamediana de Iregua con mejores dependencias oficiales y 20 viviendas más para Guardias Civiles. Estas obras tienen un coste de 12,6 millones de euros y, en la actualidad, se está finalizando la estructura de hormigonado para hacer un centro referente en la zona.

EFECTIVOS

Pero como ha matizado la delegada, la seguridad no solo depende de edificios o infraestructuras, también de personas y efectivos. Por eso ha querido poner en valor el incremento de efectivos tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil en La Rioja. En estos momentos contamos con 1.631 agentes de ambos cuerpos.

Esto supone un aumento -con respecto a 2018, el primer año de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno- superior al 11 por ciento, por encima de la media nacional.

Con respecto al número de agentes por cada mil habitantes también "estamos mejor que la media" ya que en España se sitúa en 3,8 mientras que en La Rioja contamos con 5 agentes por cada 1000 habitantes.

Además ha hecho referencia a la reciente convocatoria de más de 6.000 plazas de Policía Nacional y Guardia Civil para ampliar la plantilla. "Se trata de la mayor oferta de empleo público de los últimos 15 años".

En datos, continúa, desde el año 2018 el departamento del Ministerio de Marlaska ha convocado 46.706 nuevas plazas, 24.314 para Policía Nacional y 22.392 para Guardia Civil. Es decir, la plantilla ha aumentado en ambos cuerpos en un 20 por ciento. A cierre de 2025 los efectivos en toda España es de 156.075 agentes.

A nivel regional, explica, "con gobiernos del PP perdimos entre 2011-2018 un total de 233 efectivos y con el PSOE se han ganado 163".

Todo ello, ha dicho, "tiene un impacto directo en los balances de seguridad de La Rioja, ya que es la cuarta ccaa más segura del país".

"ÓPTIMO"

Finalmente, la delegada del Gobierno ha querido dejar claro que en La Rioja no faltan efectivos de Policía Nacional ni de Guardia Civil. En porcentajes de plazas cubiertas nos encontramos por encima del 80 por ciento, lo que es óptimo".

"Nunca ha habido más seguridad ni más presencia policial que en estos últimos años". Aunque sí que ha reconocido que en "momentos puntuales" se ha podido ver reducido el servicio "se ha cubierto todo en poco tiempo, siempre hemos tenido cubierta la seguridad gracias también a efectivos de otras ccaa o unidades especiales si han hecho falta".