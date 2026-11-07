Más de 2.500 jóvenes de La Rioja han solicitado el Bono Cultural Joven 2026 - BONO CULTURAL JOVEN

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Bono Cultural Joven, iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura, ha sido solicitado en su quinta edición por 2.570 jóvenes de La Rioja que cumplen 18 años en 2025.

Esto supone un 69 por ciento sobre el total de jóvenes de esta edad, que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, son 3.739.

En el total del Estado, el Bono Cultural Joven ha sido solicitado por 374.131 jóvenes que cumplen los 18 años en 2026, distribuidos por todo el territorio español.

Se trata de dos de cada tres jóvenes nacidos en 2008, en concreto, el 66,6 por ciento de la población estimada de esa edad, un total de 561.459 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

La cifra supera en 10.946 el total de beneficiarios de la edición anterior, que ascendió a 363.054.

Con las cifras registradas en este 2026, el número de jóvenes beneficiarios del programa en sus cinco ediciones superaría los 1,67 millones.

Tras ser registradas y firmadas, cada una de estas solicitudes es revisada y sometida al proceso de control individualizado de subvenciones de la Administración General del Estado, por lo que la cifra final de beneficiarios podría sufrir alguna variación.

La empresa pública Correos, entidad encargada del soporte bancario del Bono Cultural Joven, ya ha iniciado el envío de las tarjetas virtuales y físicas a los jóvenes beneficiarios.

A partir de la concesión de la ayuda, los jóvenes disponen de un año para utilizar los 400 euros en productos o servicios culturales en los establecimientos adheridos, 4.217 en toda España.

El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio.