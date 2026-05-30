Más de 30 profesionales participarán este domingo en la Feria de Antigüedades y Coleccionismo de Fuenmayor

Este domingo, Feria de Antigüedades y Coleccionismo de Fuenmayor - AYUNTAMIENTO DE FUENMAYOR

LOGROÑO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 30 profesionales tienen previsto participar este próximo domingo, 31 de mayo, en una nueva edición de la Feria de Antigüedades y Coleccionismo de Fuenmayor.

Desde las 10 y hasta 15 horas, la Plaza Félix Azpilicueta de la localidad se llenará de historia, curiosidades y piezas únicas en nuestra tradicional Feria de Antigüedades, Coleccionismo, Vintage y Coches Clásicos.

Más de 30 anticuarios de todo el norte, objetos únicos, piezas con alma y tesoros del pasado estarán presentes en la feria, en la que se podrá disfrutar de la exposición de coches clásicos que harán las delicias de los más nostálgicos.

Una feria, señalan desde el Ayuntamiento de Fuenamyor, "ya consolidada como la feria más grande de La Rioja y una de las más destacadas del norte de España".