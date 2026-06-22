Más de 3.000 jóvenes de La Rioja nacidos en 2008 pueden solicitar el Bono Cultural Joven 2026 a partir de hoy

Bono Cultural Joven - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LOGROÑO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Bono Cultural Joven, programa impulsado por el Ministerio de Cultura, arranca su quinta edición. Más de 3.000 jóvenes de La Rioja nacidos en 2008 pueden solicitarlo a partir de hoy. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presentado las novedades en un acto celebrado hoy en el Teatro Valle-Inclán en Madrid.

Por primera vez, a partir de esta edición el Bono Cultural Joven se podrá destinar también la adquisición de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales. Esta ampliación en los productos y actividades disponibles a través del Bono responde a la voluntad de fomentar la creatividad como parte del desarrollo de las personas jóvenes, así como fomentar la cultura desde un rol más activo y participativo.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha indicado que "ampliamos el horizonte del Bono Cultural Joven porque queremos que no solo sirva para acceder a la cultura, sino también para hacer cultura. Porque la cultura no es únicamente consumo, es también práctica, creatividad participación, comunidad y desarrollo personal".

Desde hoy, las personas nacidas en 2008 pueden solicitar esta ayuda de 400 euros eligiendo, por primera vez, entre dos modalidades:

Modalidad 1: se podrá destinar la cuantía total de la ayuda a una sola categoría a elegir entre: cursos y talleres de contenido cultural (en modalidad presencial y en línea), instrumentos musicales o medios de creación y material artístico.

Modalidad 2: se podrán repartir los 400 euros de la ayuda entre estas áreas: Artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística y material artístico (hasta 200 euros): entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bienes integrantes del patrimonio histórico español, bibliotecas, exposiciones, cursos en modalidad presencial sobre materias relacionadas con la cultura, festivales escénicos, literarios, musicales o audiovisuales, instrumentos musicales, partituras musicales, cámaras fotográficas y programas informáticos orientados específicamente a la producción, creación y práctica creativa.

Productos culturales en soporte físico (hasta 100 euros): libros, revistas, prensa, u otras publicaciones periódicas, videojuegos, discos de vinilo y CDs.

Consumo digital o en línea (hasta 100 euros): suscripciones a plataformas musicales, de lectura o audiolectura, o audiovisuales, compra de audiolibros, libros digitales, canciones o álbumes digitales a través de plataformas de venta de música, suscripción para descarga de archivos multimedia (incluyendo pódcast), cursos en línea sobre materias relacionadas con la cultura y suscripciones digitales a prensa, revistas u otras publicaciones periódicas. Además, desde el Ministerio de Cultura se está trabajando activamente para que el Bono Cultural Joven sea más accesible y llegue a los sectores de población más vulnerables.

Para ello, ha establecido una colaboración con la Plataforma del Tercer Sector, con el objetivo de que dé apoyo en la difusión de la actual convocatoria del Bono Cultural Joven y ayude a los jóvenes de estos sectores de población a realizar el trámite de solicitud.

SOLICITUDES

Para solicitar el Bono Cultural Joven 2026, las personas que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años este año han de registrarse y realizar el procedimiento de solicitud en la web https://bonoculturajoven.gob.es/ hasta el próximo 31 de octubre.

Será imprescindible que, previamente, los interesados obtengan una de estas tres formas de identificación digital: Cl@ve con registro básico (que se puede solicitar y obtener por videollamada), Cl@ve con registro avanzado (de forma presencial y para aquellos que no hayan cumplido todavía los 18 años) o bien el Certificado digital.

Los jóvenes interesados en solicitar el Bono Cultural Joven pueden realizar el trámite en nombre propio o a través de la representación de un adulto, para lo que es preciso adjuntar el formulario de representación descargable en la página web, correctamente firmado por el beneficiario. En estos casos, el libro de familia no es un documento acreditativo de la representación.

A esta ayuda tienen derecho las y los jóvenes que cumplan 18 años en 2026 que sean de nacionalidad española, posean residencia legal en España, sean solicitantes de asilo, desplazados temporales o extranjeros ex tutelados. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, se trata de 3.739 potenciales beneficiarios en La Rioja, de los 561.459 en todo el país.

SOBRE EL BONO CULTURAL JOVEN

A partir de la concesión de la ayuda, los jóvenes disponen de un año para utilizar los 400 euros en los establecimientos adheridos, 3.952 en toda España, 27 de ellos en La Rioja. El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio.

Está regulado por el Real Decreto, con vigencia indefinida, que el Consejo de Ministros aprobó el 21 de marzo de 2023, a propuesta del ministro de Cultura. Cuenta con una dotación de 170 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados. En 2022, primer año de vigencia de esta iniciativa, obtuvieron el Bono Cultural Joven un total de 277.607 personas en toda España. En 2023, la ascendió a 323.668.

En 2024 fueron 334.435 los beneficiarios, mientras que, en su cuarta edición, en 2025, fueron 363.054 jóvenes quienes disfrutaron de esta ayuda. En total, en estos cuatro años de vida del Bono Cultural Joven, el número de jóvenes beneficiarios alcanza ya la cifra de 1.298.764 personas.