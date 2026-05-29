Más de 50 empresas y profesionales reunidos para trabajar su posicionamiento digital en el Club de Marketing de la Rioja - CLUB DE MARKETING DE LA RIOJA

LOGROÑO 29 May. (EUROPA PRESS) -

La masterclass presencial 'De Invisible a Referente, cómo convertir tu talento en marca, visibilidad, estrategia y acción', celebrada en el Club de Marketing de La Rioja, fue un éxito de convocatoria, con lleno total y la asistencia de más de 50 empresas y profesionales reunidos para trabajar su posicionamiento digital en Logroño.

La jornada, estuvo dirigida a empresas riojanas, profesionales, directivos, autónomos, emprendedores y responsables de recursos humanos interesados en mejorar su presencia profesional digital y utilizar la red de negocios más influyente actualmente, LinkedIn.

La sesión fue impartida por Guadalupe del Carmen de la Peña González, Top Voice de LinkedIn, reconocida como Top HR Influencer España 2025 y reciente galardonada entre los 50+1 Top Inspiradores Europa Latam, junto a Fabiola Morán Castanedo, consultora en estrategia digital, marca personal y comunicación, fundadora de Sin Límites MKT y creadora del programa Tu Marca Sin Límites.

Durante la masterclass, las ponentes trabajaron con los asistentes conceptos clave como la propuesta de valor, la marca personal, el talento como palanca diferencial, el posicionamiento profesional. En un entorno profesional cada vez más competitivo, saber comunicar el valor diferencial y por qué deberían elegirte se ha convertido en una ventaja competitiva para empresas y profesionales.

La sesión combinó contenido estratégico, ejercicios prácticos y herramientas digitales para que cada participante pudiera empezar a aplicar lo aprendido desde ese mismo día. Además, los asistentes recibieron materiales de trabajo orientados a aterrizar su estrategia personal y profesional en LinkedIn.

"Ver la sala llena de personas con ganas de trabajar su marca, su talento y su posicionamiento demuestra que cada vez hay más conciencia de la importancia del posicionamiento digital y las herramientas que están cambiando las reglas del juego", afirma Fabiola Morán La participación de Guadalupe del Carmen de la Peña González aportó una visión especialmente valiosa sobre talento, liderazgo y desarrollo profesional, conectando la marca personal con una forma más humana, coherente y estratégica de mostrar el valor propio en entornos digitales. El lleno total de esta convocatoria confirma el creciente interés de empresas y profesionales de La Rioja por aprender a utilizar nuevas herramientas de forma más consciente.