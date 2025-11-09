Más de 5.600 hogares en La Rioja siguen sin acceso a Internet de calidad - SERENAE

LOGROÑO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hoy en día, y pese a los avances en digitalización, cerca de 5.635 hogares en la provincia de La Rioja, según datos del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, siguen sin acceso a Internet de calidad.

De hecho, en España, alrededor de 1,5 millones de personas -que en su mayoría residen en zonas rurales o de baja densidad de población- continúan, a día de hoy, sin acceso a una conexión fija a Internet de al menos 100 Mbps, según el Informe de Cobertura de Banda Ancha 2024 del Ministerio para la Transformación Digital.

EL PUR: UNA SOLUCIÓN EUROPEA PARA LA ESPAÑA RURAL

Para abordar esta situación, en 2023 se puso en marcha el Programa ÚNICO Demanda Rural (PUR), una iniciativa europea financiada con fondos Next Generation EU, que permite llevar Internet de alta velocidad a zonas rurales mediante tecnología satelital, ofreciendo una solución rápida y eficaz allí donde la fibra óptica no llega ni está previsto que llegue en los próximos años. Y, quizás lo más importante, a un coste asequible para la mayoría de los ciudadanos

Dentro del marco del servicio Conéctate35 asociado al Programa ÚNICO Demanda Rural, se ofrecen alta, instalación y equipos sin coste alguno, con una cuota fija de 35 euros al mes para el usuario final hasta el 31 de diciembre de 2027.

El único requisito es que la vivienda o negocio esté ubicado en una zona reconocida como elegible por el Ministerio. Serenae participa activamente en el despliegue de este programa a nivel nacional.

REALIDADES CONTRASTADAS EN LA CONECTIVIDAD RIOJANA

Este escenario muestra dos realidades opuestas. Por un lado, municipios como El Collado, Calahorra, Turza, Alfaro, Arnedo encabezan las activaciones del Programa PUR según un estudio de Serenae, demostrando una rápida adopción de esta tecnología satelital en zonas rurales.

Por otro lado, persisten focos críticos de aislamiento digital. Algunos núcleos de Calahorra, Alfaro, Ocón, Arnedo, Logroño, entre otros, concentran el mayor número de viviendas en zonas blancas -áreas sin cobertura de internet rápido- del total provincial.

En municipios como Calahorra, Alfaro y Ocón, de marcada tradición agrícola, y otros con un perfil más industrial o urbano como Arnedo y la propia ciudad de Logroño, la dispersión de núcleos rurales y zonas de cultivo acentúa la brecha digital: carecen tanto de fibra óptica como de conexiones móviles (4G/5G) de calidad suficiente, y tampoco está previsto que lleguen en los próximos años.

Ante esta situación, Serenae está desplegando soluciones de internet satelital para garantizar que ningún ciudadano se quede atrás por su código postal. Como explica Rodrigo Ladrón de Guevara, CEO de Serenae: "Es fundamental seguir impulsando la conectividad en estas zonas para evitar que se queden atrás. Gracias a la financiación europea, el acceso a Internet por satélite está llegando a miles de hogares rurales, pero este servicio debe alcanzar sin obstáculos a cada vecino. En La Rioja no podemos permitir que miles de hogares y empresas se queden sin acceso a servicios básicos como la educación online, la sanidad digital o el teletrabajo. La conectividad no debería depender del código postal".

LA RIOJA, ENTRE EL DINAMISMO Y LOS FOCOS CRÍTICOS

Hasta 2025, la provincia acumula el 0,42% de todas las activaciones de Internet satelital registradas en España, frente al 0,34% de 2023, lo que refleja un crecimiento moderado en la adopción del servicio. En su conjunto, La Rioja concentra el 0,42% de las activaciones a nivel nacional.

El despliegue de Serenae se apoya en la tecnología satelital de Hispasat, que permite que hogares y empresas dispongan de Internet en cuestión de días, con velocidades de hasta 200 Mbps, sin necesidad de costosas infraestructuras. De esta manera, Serenae se consolida como protagonista en el cierre de la brecha digital, liderando la transformación tecnológica en La Rioja y contribuyendo a que se sitúe entre las regiones menos activas de España en la adopción de Internet satelital.

Además del Programa PUR, Serenae también dispone de soluciones para aquellas referencias catastrales que no cumplen las condiciones de elegibilidad del Ministerio, garantizando así que ningún hogar o empresa quede desconectado.