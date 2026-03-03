Más de dos siglos después, 'La bella selvaggia' de Salieri cobra a la vida en Viena a Ernesto Rodríguez-Monsalve

El director de proyectos musicales y artísticos de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y director de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid (JOSVa), Ernesto Rodríguez-Monsalve - UNIR

LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ernesto Rodríguez-Monsalve, director de proyectos musicales y artísticos de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y director de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid (JOSVa), presenta hoy en Viena el estreno mundial de 'La bella selvaggia', la última ópera inédita de Antonio Salieri.

Se trata de la primera vez que esta obra se representa y se escucha públicamente más de dos siglos después de su creación, dando vida musical a una partitura que permanecía inédita desde 1802.

Este evento constituye la presentación oficial de un proyecto musicológico y artístico de dimensión internacional. Tendrá lugar en el Instituto Cervantes de Viena y está organizado en colaboración con el Antonio Salieri Institut für Gesang und Stimmforschung in der Musikpädagogik de la Universidad de la Música y las Artes de Viena (mdw).

Compuesta en Viena en 1802 sobre libreto de Giovanni Bertati, la ópera nunca llegó a estrenarse debido a la inestabilidad política derivada de las campañas napoleónicas y la convulsa situación europea de comienzos del siglo XIX.

El manuscrito original se conservaba desde hace más de dos siglos en la Biblioteca Nacional de Austria, donde ha sido objeto de estudio y análisis para la elaboración de su primera edición crítica.

PRESENTACIÓN ACADÉMICA Y PRIMERAS MUESTRAS MUSICALES

Durante el acto, Ernesto Rodríguez-Monsalve -doctor en Musicología y responsable de la edición crítica y del estreno mundial de la obra- expondrá los detalles históricos de la ópera, su contexto político y cultural, así como el proceso de investigación desarrollado durante dos años en colaboración con la mdw, la Biblioteca Nacional de Austria, Fundación Eme y UNIR.

El programa incluirá además las primeras muestras musicales públicas de La bella selvaggia, interpretadas por estudiantes del Instituto Antonio Salieri de la mdw, permitiendo escuchar por primera vez fragmentos de esta partitura inédita.

La profesora Judith Kopecky ofrecerá una conferencia sobre la figura de Salieri en su dimensión menos conocida como pedagogo del canto e impulsor de la Escuela de Canto de Viena, germen de la actual mdw.

PRÓXIMO ESTRENO EN ESPAÑA

Tras esta presentación oficial en Viena, 'La bella selvaggia' se estrenará en España los días 2 y 3 de mayo en el Teatro Calderón, bajo la dirección musical de Ernesto Rodríguez-Monsalve y con dirección escénica de Alberto Trijueque, en una producción conjunta con la Universidad de las Artes y la Música de Viena, la Escuela de Artes de Valladolid y la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid.