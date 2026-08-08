El Máster en Sumillería de La Rioja prepara su segunda edición mientras

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LOGROÑO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Sumillería de La Rioja continúa el proceso de inscripción para la segunda edición de su Máster en Sumillería, que comenzará el próximo 28 de septiembre de 2026 en el Centro de la Cultura del Rioja.

Mientras la primera promoción afronta sus últimas semanas de formación, la Escuela prepara ya un nuevo curso académico con el objetivo de seguir formando a la próxima generación de profesionales del vino desde una perspectiva técnica, práctica y multidisciplinar.

El programa, impulsado por la Asociación Sumilleres de La Rioja, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Logroño, el Gobierno de La Rioja y el Consejo Regulador de la DOCa Rioja, además de una amplia red de bodegas y empresas colaboradoras vinculadas al sector vitivinícola.

El Máster ofrece 600 horas de formación distribuidas a lo largo de un curso académico, con clases presenciales concentradas principalmente los lunes.

El programa combina formación en el aula con catas, talleres, visitas a bodegas, asistencia a ferias, encuentros con profesionales y viajes académicos, permitiendo compatibilizar los estudios con la actividad profesional. Las personas interesadas ya pueden solicitar información y formalizar su matrícula.

Actualmente, el importe del Máster es de 6.000 euros, con posibilidad de financiación y bonificación a través de FUNDAE.

Con apenas un año de trayectoria, la Escuela de Sumillería de La Rioja se ha convertido en uno de los proyectos formativos más ambiciosos impulsados en los últimos años alrededor de la cultura del vino en nuestra comunidad, reuniendo a instituciones, bodegas, empresas y algunos de los profesionales más reconocidos del sector con un objetivo común: impulsar la formación de los futuros profesionales del sector.

RECTA FINAL DE LA PRIMERA PROMOCIÓN

La primera edición del Máster comenzó el 29 de septiembre de 2025 con catorce estudiantes de perfiles, países de origen y trayectorias muy diversos. Tras un intenso recorrido formativo, el alumnado afronta ahora el periodo de prácticas externas o el desarrollo de su proyecto final, una fase en la que podrá trasladar a la realidad profesional todo lo aprendido durante el curso.

El máster, sin embargo, todavía no ha terminado. Quedan algunas sesiones formativas y el viaje académico a Burdeos, con el que se completará un año de aprendizaje dentro y fuera del aula.

Durante estos meses, los estudiantes han participado en clases, talleres, catas, visitas técnicas y viajes a distintas zonas vitivinícolas como Rioja, Jerez, Galicia, Douro, Oporto o Ribera del Duero, además de asistir a encuentros y ferias profesionales.

Estas experiencias permiten conocer de primera mano bodegas, viñedos y productores, comprendiendo sobre el terreno las diferentes realidades del sector.