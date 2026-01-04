Las matriculaciones de vehículos en La Rioja suben un 9,34% en 2025, hasta las 3.922 unidades

Archivo - Coches en la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). - RAMÓN COMET - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO/MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en La Rioja han llegado a las 3.922 unidades en el conjunto del año 2025, lo que supone un incremento del 9,34 por ciento respecto al año anterior, según las cifras divulgadas este viernes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

De acuerdo con estos datos, en el caso concreto de diciembre del pasado año, sin embargro, las matriculaciones descendieron en la comunidad riojana un 11,01 por ciento con respecto a igual mes de 2024, hasta llegar a las 388.

Respecto a la tipología de los vehículos, en el acumulado anual hubo 768 de gasolina (19,58 por ciento del total, con un descenso del 34,3 por ciento); por 168 diesel (un 4,8 por ciento del total, con una bajada del 39,7 por ciento); y 2.986, del resto, con una cuota de mercado del 76,13 por ciento, con un aumento del 39,6 por ciento.

Según el estudio, las matriculaciones de híbridos enchufables alcanzaron el año pasado las 555 unidades, un 210 por ciento más; las de eléctricos, 401 unidades, un 85,65 por ciento de aumento; y los vehículos impulados por gas fueron 219 durante el año 2025, lo que supone un incremento del 14,66 por ciento.

DATOS NACIONALES.

En el conjunto del país, las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España han llegado a 1.148.650 unidades en el conjunto del año 2025, lo que supone un incremento del 12,9 por ciento respecto al año anterior.

No obstante, diciembre ha finalizado con datos a la baja tras dos meses superando cifras prepandemia. Con 103.012 turismos vendidos, se sitúa un 2,2 por ciento por debajo del mismo mes de 2024 y un 2,7 por ciento de diciembre de 2019.

El principal motivo de este ligero retroceso es que en diciembre de 2024 la tragedia de la dana aumentó las ventas de vehículos en Valencia.

La electrificación sigue impulsando una importante parte del mercado, con una de cada cinco ventas constituidas por turismos híbridos enchufables o eléctricos puros.

Así, en cuanto a las ventas por tipos de combustible, en 2025, la cifra se ha quedado en 101.628 vehículos eléctricos, lo que supone un aumento de más del 77 por ciento. En el caso de los modelos híbridos enchufables (PHEV), se han anotado 123.989 ventas, un 111,7 por ciento más en comparativa con 2024.

Respecto a los turismos electrificados (BEV+PHEV) han cerrado 2025 con cifras muy positivas, ya que registran un aumento del 94,6 por ciento y un total de 225.617 unidades, lo que supone una cifra histórica, al superarse por primera vez, las 200.000 unidades matriculadas en un año.

La cuota de mercado de vehículos electrificados alcanza un 19,6 por ciento en el acumulado anual, 8 puntos porcentuales por encima de 2024, que registró un 11,4 por ciento de cuota de electrificados.

Los híbridos no enchufables (HEV) se mantienen en diciembre como la motorización más popular con una cuota del 43,9 por ciento y 45.253 ventas, un 0,2 por ciento más sobre el año anterior. En el agregado anual, lideran el año con 482.880 entregas, un 23,1 por ciento más en valores interanuales.

Los vehículos de combustión continúan su tendencia a la baja, y en el caso de los de gasolina caen en matriculaciones en diciembre un 30,1 por ciento interanual, con 23.874 entregas, aunque retienen una cuota de mercado del 23,2 por ciento en diciembre, siguiendo como la segunda motorización el mes pasado en España.

Los coches de esta motorización también caen un 16 por ciento en términos interanuales en los doce meses de 2025 y contabilizan 318.210 unidades matriculadas.

El diésel, de su lado, se desploma en diciembre de este año un 34,5 por ciento, hasta las 4.904 unidades matriculadas, y queda con una cuota de mercado del 4,8 por ciento situándose como la sexta motorización en el mes, detrás de los coches de gas. En el 2025, los coches de diésel caen un 35 por ciento anual con 62.669 unidades.

Las matriculaciones de vehículos de gas avanzan un 49,1 por ciento en términos interanuales en diciembre, hasta las 5.120 unidades, con lo que consiguen una cuota de mercado del 5 por ciento. Asimismo, los coches que utilizan gas matriculan 59.274 unidades en todo 2025, un 76,9 por ciento más que en el año pasado.

Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en diciembre se quedan en 100,1 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 10,75 por ciento inferior que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2024. En el total del 2025, se registra una media de 103 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 10,81 por ciento inferior a 2024.