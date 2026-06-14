Mayo fue un mes muy cálido en temperaturas y húmedo en precipitaciones en La Rioja

Turistas se protegen del calor en mayo. - María José López - Europa Press

LOGROÑO 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pasado mes de mayo fue en La Rioja muy cálido en temperaturas y húmedo en precipitaciones, según los primeros datos del Avance Climatológico de la comunidad, que ha dado a conocer la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De acuerdo con este parte, en términos generales, el mes de mayo pasado tuvo un comportamiento general muy cálido en toda la comunidad en cuanto a las temperaturas registradas.

Las anomalías observadas oscilaron entre valores de +0,6 grados en Santo Domingo y +2,9 grados en el embalse de Mansilla, con un promedio regional de +1,5 grados con respecto a las normales de referencia (1991-2020) que, para este mes, son 13,5 grados.

Se coloca así como sexto mes de mayo más cálido registrado desde 1961.

En el caso de las temperaturas registradas en el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo, lo normal para el mes es de 16,4 grados, mientras que en el pasado mayo, se registraron 17,1 grados, es decir, una anomalía de +0,7 grados, y carácter normal.

LLUVIAS.

Respecto a las precipitaciones, el carácter pluviométrico de mayo en la comunidad fue húmedo, especialmente en la sierra de La Rioja Alta.

De este modo, el porcentaje regional de precipitación promedió un 105 por ciento con respecto a los normales de referencia, con un rango que osciló entre valores del 88 por ciento en Nájera, y del 3030 por ciento en el embalse de Mansilla.

En concreto, en el caso de Logroño-Agoncillo, el valor normal para el mes es de 45 mm, mientras que, en el pasado mayo, el valor medio ha sido de 55,9 mm, lo que supone una anomalía de +10,9 mm y un porcentaje del 124 por ciento, con lo que en este caso, se considera húmedo.