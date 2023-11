Los acusados del crimen en el Parque del Ebro muestran su arrepentimiento a preguntas del Fiscal y sus defensas

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los acusados de asesinar, y robar, a un joven de 34 años en el Parque del Ebro el pasado 6 de abril del 2021 han mostrado, ante la sala, su arrepentimiento. "Me arrepiento desde el primer momento que me lo dijeron, no tenía intención", ha declarado uno de ellos.

En la primera sesión de un juicio, por jurado popular, en el que ya se ha alcanzado un acuerdo al reconocer los acusados los hechos (aunque éste deba celebrarse por la gravedad del delito) los cuatro acusados han respondido a las preguntas del fiscal y sus abogados (negándose, como es su derecho, a hacerlo de la acusación particular).

Han contado cómo llevaban varios días mezclando alcohol con marihuana y cocaína y están "arrepentidos" en grado "muy" o "bastante". Uno de ellos ha corroborado las palabras que dijo en su primera declaración: "Vimos a un marroquí, fuimos a atracarle y salieron mal las cosas".

Antes de su declaración, y tras el descanso de la sesión después de la intervención de las partes, se han exhibido unas imágenes captadas por una de las cámaras de la Biblioteca de La Rioja aquella noche.

En ellas, los acusados pasan portando la bicicleta de la víctima (mientras ésta se encontraba moribunda en el Parque del Ebro) y bromeando, incluso uno de ellos (con una discapacidad intelectual reconocida) da patadas al aire.

Después, los acusados han reconocido ser los que salen en las imágenes. A.F, que ha contestado prácticamente con monosílabos, ha sido el primero en reconocer la participación en los hechos y se ha reconocido en las imágenes. Es la persona que se llevó el abrigo de la víctima.

Con 25 años, es consumidor de marihuana y cocaína, además de alcohol, un patrón que se repite en el resto de acusados. Ha dicho que se arrepiente "bastante" y ha pedido perdón a la familia.

M.G ha contado cómo habían pasado toda la tarde bebiendo una mezcla de bastantes cosas y fumando marihuana junto a cocaína, una situación en la que llevaban "varios días".

"Me gustaría dar mis más sinceras disculpas" ha dicho al tiempo que se ha sabido, a preguntas del abogado que su madre ha pagado una cantidad que no tenía para reparar la situación como responsabilidad civil.

S.D también ha reconocido los hechos y ha contado que se fumaba veinte porros al día, además de beber cerveza y ron. Tiene una grave adicción. "Me arrepiento desde el primer momento que me lo dijeron, no tenía intención", ha dicho.

S.I, a preguntas del fiscal, ha reconocido una frase que dijo en su primera declaración: "Vimos a un marroquí, fuimos a atracarle y salieron mal las cosas".

Ha contado que intentado rehabilitarse, sin éxito, en instituciones como ARAD o Proyecto Hombre por consumo de sustancias como cristal o cocaína. También ha estado en tratamiento por salud mental. Tiene una discapacidad intelectual reconocida.

Ha dicho que se arrepiente "todos los días". "Mis más sinceras disculpas, no quería que pasara esto", ha asegurado.