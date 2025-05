El médico que atendió a los heridos del atropello en Haro destaca "la catástrofe" que se encontró al llegar al centro

LOGROÑO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El médico que atendió de urgencia a los cinco heridos y al fallecido tras el atropello masivo ocurrido en el parking del centro de salud de Haro, ocurrido el 4 de septiembre de 2023, ha recordado "la situación catastrófica" que se encontró al llegar al lugar. Además, y sobre las lesiones que presentaba la víctima cuando llegó vio que "eran incompatibles con la vida".

Como ha relatado a la jueza, aquella noche se encontraba en su domicilio de Haro y "recibí una llamada sobre las 22,30 horas informando de la situación crítica que se había producido".

"Yo llegué al lugar y al principio no me lo podía creer. Era una situación catastrófica. Una vez allí actué como primer interviniente de emergencias, cogí las riendas".

Actuó entonces como médico principal y, como recuerda, en primer lugar "realizó un triaje estructurado según los protocolos vigentes y me dediqué a hacer valoraciones y estabilizaciones". Había dos víctimas en la calle, una de ellas la fallecida, y el resto ya estaba en las ambulancias".

"Cuando vi la situación de la víctima mortal, con todo el dolor de mi corazón porque era mi compañero, actué como profesional y seguidamente fui a atender a la segunda persona más grave, una mujer, con la que me fui en ambulancia a Logroño".

Este martes continúa el juicio contra el acusado por el atropello de Haro que presenta esquizofrenia paranoide por la cual el Fiscal pide internamiento en un centro psiquiátrico. Éste no se encuentra presente en el juicio tras presentar informes psiquiátricos que así lo recomiendan.

Por parte de las acusaciones particulares todos le exigen cárcel. Además de diferentes indemnizaciones.

"EL MISMO QUE MATÓ A MI HERMANO, MATÓ A MI PADRE"

En la segunda sesión del juicio también han intervenido los hermanos del fallecido que han querido poner en valor la "unidad" de toda la familia. "Era el hermano pequeño. Lo recordamos todos los días, se han parado nuestras vidas". Ambos han pedido "justicia" para su hermano.

En primer lugar ha comparecido la hermana, con la que se llevaba 14 años, y recuerda que esta situación "me ha afectado mucho. Es un vacío, he perdido todo. He perdido a mi hermano, he perdido a mi padre... estoy en tratamiento psicológico y psiquiátrico. Nos arrebató la vida a todos. Yo quisiera que mi hermano volviera".

Además, ha relatado que "un mes después del accidente falleció su padre" y ante ello asegura: "El mismo que mató a mi hermano, mató a mi padre. No lo pudo superar".

También ha comparecido como testigo el otro hermano del fallecido quien ha recordado que "aquel día un amigo me dijo que habían atropellado a unos de la ambulancia en Haro". Inmediatamente me marché a Haro porque mi hermano no me cogía el teléfono. Fui hasta allí y una psicóloga de la Cruz Roja me informó de que mi hermano había muerto". Todo ello, lamenta, "ha parado mi vida. Necesito respuestas".