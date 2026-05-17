Los médicos de La Rioja afrontan la cuarta semana de huelga: "El modelo ha llegado al límite"

Manifestación convocada por el Sindicato Médico - JPEG - Europa Press

LOGROÑO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Los médicos de La Rioja afrontan la cuarta semana de huelga, convocada en toda España por la Confederación de Sindicatos Médicos, sin avances con la ministra de Sanidad, Mónica García, advirtiendo de que "el modelo ha llegado la límite".

"Estamos hablando de médicos que están haciendo 3.000 horas al año; ha llegado un momento en el que la gente está agotada", ha relatado en declaraciones a Europa Press la vicepresidenta del Sindicato Médico en La Rioja, Miren Romero.

Contar con un estatuto propio, insisten los facultativos, es la única manera de avanzar. "Nos gusta la profesión, pero el modelo ha llegado a su limite, necesita un cambio estructural real", ha explicado.

Romero ha puesto el acento en la jornada laboral, relatando que, cuando los médicos hablan de que quieren "avanzar" de forma "equiparable" al resto de profesionales, se refieren a las 35 horas.

Sin embargo, esto no es posible con una representación sindical que se "diluye" si no pueden negociar un estatuto profesional propio; algo que, hasta ahora, a pesar de las movilizaciones no ha sido posible y, por eso, desde mañana, lunes 18 de mayo, inician la cuarta semana de huelga del año.

El problema son las "jornadas complementarias", un termino que se "inventaron" para lo que popularmente se llaman 'guardias'; con las que "con un médico cubren tres huecos" y con las que estos profesionales alcanzan las 2.180 horas al año (frente a las 1.526 horas del resto de profesionales sanitarios).

Se suman otras 'extraordinarias' que "se llevan haciendo toda la vida" para cuestiones como disminuir las listas de espera y, así, "estamos hablando de gente que está haciendo 3.000 horas al año".

"Frustrados" porque "no hay avance real en la negociación" con la ministra, los médicos llegan a la cuarta semana de huelga marcando como 'línea roja' para que haya negociación un Estatuto Médico propio que marque la especificidad de su trabajo en un ámbito de negociación en el que las demandas no queden diluídas.

Piden una clasificación profesional que haga "justicia" con la "responsabilidad y la formación" de los médicos y medidas que protejan la salud laboral.

Las guardias que hacen los médicos, ha contado, "no computan para la jubilación"; y hay otras cosas "de las que no se habla" como la pérdida de días festivos para los salientes de guardia; o que trabajar un domingo de noche se paga "por debajo hora ordinaria".

Mientras, en Urgencias, el paciente se encuentra con un facultativo que tiene los reflejos "disminuidos" por el número de horas de trabajo acumuladas.

"Puedes hacer el esfuerzo, pero un médico a las cuatro de la mañana se habrán dado cuenta los pacientes de que repite las mismas preguntas varias veces", ha afirmado.

"Por mucho que queramos, tal y como está la ley, aunque seamos mayoría en el colectivo, nuestras demandas se diluyen porque somos el veinte por ciento de la representación sindical, como mucho, a la hora de reflejarlo en una negociación", ha señalado justificando por qué necesitan negociar un estatuto propio y no contar con un apartado dentro del estatuto sanitario negociado en mesas donde son minoría.

MODELO AL LÍMITE

"Lo que queremos transmitir es que esto no va sólo de nuestras condiciones, que no lo vamos a negar, es que tal y como está el modelo no podemos garantizar una atención segura y de calidad", ha resaltado.

El modelo sanitario, ha dicho, "ha llegado al límite, la esperanza de vida ha aumentado, hay más cartera de servicios, todo ha crecido pero no se ha hecho una buena adecuación con las carteras médicas".

Si ha funcionado, ha añadido, ha sido "gracias al compromiso de los médicos", pero con el "parche" de alargar las jornadas. Sin embargo: "Ni haciendo guardias y peonadas llegamos a cubrir".

Dentro de la semana de huelga, el Sindicato Médico ha anunciado la celebración de una concentración el próximo miércoles, 20 de mayo, a las 11:30 horas frente al Hospital Universitario San Pedro de Logroño.