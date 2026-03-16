Los médicos riojanos inician una semana de huelga con la "frustración" de que la ministra "no tiene un acercamiento"

Concentración de médicos en la última semana de huelga - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los médicos de La Rioja han iniciado, hoy, una nueva semana de huelga con la sensación de "frustración" de que la ministra de Sanidad, Mónica García, "no tiene un acercamiento", tal y como ha señalado la vicepresidenta del Sindicato Médico de La Rioja, Miren Romero.

Los profesionales médicos y facultativos de toda España están convocados a partir de este lunes a una nueva semana de huelga, la segunda de este año dirigida a mostrar su rechazo al Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos y reclamar un texto propio que reconozca las particularidades del colectivo.

Las jornadas de huelga se prolongarán hasta el viernes, según anunció el Comité de Huelga. En La Rioja, los datos hablan de que 1.200 médicos están llamados a la huelga, aunque, según ha advertido Romero, ese dato habla de plazas, pero no de personas que los ocupan.

Ha sumado que servicios como Urgencias, Emergencias, Refuerzos y Pediatría de Atención Primaria, "sobre todo de los pueblos, está al cien por cien, son gente que están obligados a trabajar de mínimos".

El resto, entre un setenta y un ochenta por ciento, ha dicho, son servicios mínimos, por lo que, en realidad, ha señalado, "hay un 25 por ciento de médicos que puede apoyar la huelga" y, de esos, "hay salientes de guardia, personas de permiso, de baja maternal o paternal..."

Por eso, "un doce por ciento" sería, en realidad, entre un 75 y un ochenta por ciento, esto es, "alto", ha señalado.

Aún así, ha indicado que la sensación entre los compañeros es que se está siguiendo la huelga mayoritariamente. Lo hacen, además, ha indicado, con la "frustración" de que la ministra no sólo no está facilitando un avance sino que está intentando "poner a la población en contra" y "tener a los pacientes de rehenes".

Esta semana están previstas en La Rioja dos concentraciones, mañana martes 17 de marzo y el viernes, 20 de marzo, a las 11:30 en el Hospital San Pedro de Logroño.