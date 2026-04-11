Medio Natural y Paisaje organiza el 25 de abril un taller de fotografía de flora en el Jardín Botánico de La Rioja

Medio Natural y Paisaje organiza un taller de fotografía de flora en el Jardín Botánico de La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, y en colaboración con la Federación Riojana de Fotografía, ha organizado para el próximo sábado 25 de abril un taller de fotografía de flora en el Jardín Botánico de La Rioja, dirigido a la ciudadanía interesada en la fotografía de naturaleza.

Esta iniciativa forma parte de la programación paralela de la XIX edición del concurso de fotografía 'Naturaleza de La Rioja' y tiene como objetivo acercar la fotografía de naturaleza a un público aficionado, al tiempo que se divulgan los valores del patrimonio natural riojano y la importancia de su conservación y protección.

El taller, impartido por miembros de la Federación Riojana de Fotografía, propone una aproximación accesible a la fotografía de flora en sentido amplio, sin necesidad de emplear técnicas complejas ni equipos especializados.

Una jornada en la que se invitará a los participantes a desarrollar la observación y a capturar los detalles del entorno a través de la fotografía de proximidad, en un espacio privilegiado como es el Jardín Botánico de La Rioja, que en esta época del año se encuentra en su máximo esplendor, aprovechando que sus jardines se llenan de color.

La actividad comenzará con una charla introductoria en el auditorio del centro, en la que, mediante proyecciones, se presentarán distintas técnicas fotográficas y ejemplos prácticos centrados en la fotografía de flores. Posteriormente, se desarrollará una sesión práctica en el propio Jardín Botánico.

Los asistentes se organizarán en pequeños grupos para facilitar el recorrido y contarán con el asesoramiento de miembros de la Federación durante la toma de imágenes. Además, especialistas en flora del propio Jardín aportarán explicaciones sobre las especies objeto de trabajo a lo largo del paseo fotográfico.

Para un mejor aprovechamiento del taller, se recomienda contar con conocimientos básicos de fotografía y manejo de cámara. Asimismo, cada participante deberá acudir con su propio equipo fotográfico.

Esta actividad forma parte de las actuaciones de sensibilización ambiental que el Gobierno de La Rioja organiza en el marco del Plan de Acción de Educación Ambiental de La Rioja (PAEAS La Rioja).