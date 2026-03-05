La mejora de urgencias San Pedro contará con un nuevo edificio y la reforma del actual, por valor de 3,1 millones

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán. - EUROPA PRESS

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha anunciado que el proyecto de ampliación, reorganización y mejora de las urgencias del hospital San Pedro de Logroño contará con una inversión de 3,1 millones de euros. El proyecto albergará tanto la construcción de un nuevo edificio, de 840 metros cuadrados y tres plantas, por un valor de 2,7 millones de euros, y una reforma de las instalaciones actuales por 360.000 euros.

El proyecto está previsto que se licite a lo largo de este mes de marzo para que se comience a desarrollar "inmediatamente después". Después de la licitación, el proyecto del nuevo edificio contará con un plazo de ejecución de 10 meses y se prevé que pueda estar activo en el primer semestre de 2027. Mientras que las obras del actual servicio de urgencias podrán estar terminadas a finales de 2026.

En concreto, y como ha desarrollado Capellán, la nueva construcción estará completamente integrada con el servicio actual de urgencias y será modulable. Se prevé la construcción de siete consultas (5 médicas y 2 de enfemería), 10 boxes de atención individual y un tercer control de Enfermería de Atención Primaria. Además tendrá sala de espera, vestuarios para profesionales y una nueva área administrativa.

Los objetivos de esta ampliación responde, como ha dicho Capellán, a diferentes objetivos; Incrementar la capacidad asistencial del servicio, mejorar la organización de los circuitos de atención y dotar al hospital de una infraestructura moderna y preparada para futuras necesidades.

Aún así y como ha dicho el presidente riojano más allá de la importancia de la inversión es que, el año que viene "los pacientes riojanos podrán contar con servicios ampliados, con más capacidad, con más personal, aumento de plantillas y recibir, en definitiva, una mejor atención".

En este sentido, ha incidido, cuando llegaron al Gobierno en 2023 "se atendieron en urgencias a un total de 116.356 pacientes mientras que 2025 se cerró con 129.389, un incremento de más de 11 por ciento, muestra de "la importancia" de esta actuación.

