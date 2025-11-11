Meninas 2025 reconocen al proyecto HER, Médicos del Mundo y a agentes de Policía Nacional Carlos Ayarza y Daniel Flores

Proyecto HER que será galardonado con una Menina 2025 de la Delegación del Gobierno en La Rioja - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno de España en La Rioja reconocerá en la XIII edición de los Premios Meninas 2025 a las alumnas riojanas Raquel De Ángel, Erika Jiménez y Valeria Villamor por el proyecto HER, a la entidad Médicos del Mundo y a los agentes de Policía Nacional Carlos Ayarza y Daniel Flores, instructores de defensa personal del Centro de Actualización y Especialización (CAE).

El galardón, promovido por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género dependiente del Ministerio de Igualdad, está dirigido a organizaciones, instituciones y personas comprometidas en la erradicación de la violencia contra la mujer y se enmarca en los actos conmemorativos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra el 25 de noviembre.

De esta forma, los galardonados son merecedores de una Menina por el valor de sus intervenciones para evitar la violencia de género y por la implicación que han manifestado en la lucha, visibilización y denuncia de la violencia de machista.

El acto de entrega de los reconocimientos Meninas 2025 tendrá lugar el lunes, 24 de noviembre, a las 18,00 horas, en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) en Logroño.

GALARDONES 2025

En lo que respecta a los galardonados, la primera Menina se concede a tres alumnas riojanas, Raquel De Ángel, Erika Jiménez y Valeria Villamor, autoras del proyecto ganador del concurso escolar Audi Creativity Challenge. Bajo el nombre de HER, las alumnas, bajo la dirección de su profesor en el colegio Compañía de María, Carlos Lorente Rubio, han diseñado una aplicación para la lucha contra la violencia de género, que ofrece a todos los usuarios una seguridad extra en su día a día.

En concreto, se trata de un control telemático instalable por orden judicial en los smartwatches de las víctimas que cuenten con protección por orden de alojamiento. Esta aplicación está vinculada con la app AlertCops de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y cuenta con la posibilidad de una conexión a una minicámara externa para la prevención de las agresiones sexuales.

Su primer puesto en este concurso las ha llevado a Silicon Valley, donde han presentado este recurso a representantes de empresas como Google, Apple, HTM.

La segunda Menina se ha concedido a Médicos del Mundo por su trabajo con las víctimas en contextos de prostitución, trata y explotación sexual. La Delegación del Gobierno reconoce la implantación de la entidad en La Rioja, con una nueva oficina que ha desplegado un equipo que presta una atención integral y que trabaja para garantizar alternativas económicas a mujeres víctimas.

Asimismo, han diseñado el programa de inserción sociolaboral de mujeres y niñas víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución. Un programa que en La Rioja no existía, por lo que su creación fue necesario y justificado.

El tercer y último premio se ha otorgado a los agentes Instructores de Defensa Personal del Centro de Actualización y Especialización (CAE) de la Policía Nacional adscritos a la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, Carlos Ayarza y Daniel Flores, por ser formadores en Técnicas de Autoprotección e Intervención Policial y Defensa Personal Femenina.

Asimismo, desde hace años colaboran con la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en La Rioja, impartiendo estos cursos de autodefensa. Desde hace años, han demostrado su compromiso con las mujeres, con diferentes seminarios y formaciones para asociaciones, jóvenes universitarias y víctimas de violencia de género.