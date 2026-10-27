El Mercado de las Flores de Todos los Santos, los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre en la Plaza Joaquín Elizalde - FER

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cinco establecimientos participan en el tradicional Mercado de las Flores, una iniciativa que se desarrolla gracias a la Asociación de Floristas de La Rioja, integrada en la FER, y la colaboración del Gobierno de La Rioja, a través de ADER, y el Ayuntamiento de Logroño.

El Mercado de las Flores se celebrará en la Plaza Joaquín Elizalde de Logroño los días 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre, en el siguiente horario:

Día 30 de octubre, de 8 a 20 horas.

Día 31 de octubre, de 8 a 20 horas.

Día 1 de noviembre, de 8 a 14 horas.

Para el sector de las floristerías, el mercado supone un porcentaje muy importante de su volumen de negocio.

La Plaza Joaquín Elizalde se ha convertido en un espacio ya tradicional para acoger la mejor variedad de flores y plantas frescas. El sector siempre advierte por estas fechas a los usuarios que eviten la competencia desleal y el habitual intrusismo que se suele producir.

Los floristas recuerdan que el sector profesional cuida con mimo y detalle el proceso de crecimiento, la calidad y la conservación de las plantas y flores que comercializa, lo que representa una garantía.

Las floristerías participantes son: Flores Canoe, Viveros Vivaria, Viveros La Gisela, Flores Blanca y Floristería Delirouse.