Mercedes Mazo protagoniza en el mes de marzo la iniciativa 'Yo expongo' de Fundación Caja Rioja - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mercedes Mazo protagoniza durante el mes de marzo la iniciativa 'Yo expongo' de Fundación Caja Rioja. Su obra, un acrílico sobre lienzo titulado 'Abrazo infinito', se cuelga en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía. 'Yo expongo' es un proyecto que pretende dar a conocer la obra inédita de personas aficionadas al arte que no se dedican profesionalmente a él y que nunca han expuesto de manera individual.

Su gusto por la pintura comenzó en la infancia y se consolidó, años después, como una "necesidad vital y creativa", tal y como explica. Desde entonces mantiene una formación continua con profesionales de prestigio y entiende el aprendizaje como un proceso permanente. En su obra, el color, la luz y el gesto se convierten en los pilares de un lenguaje pictórico personal y expresivo. Aunque aborda distintas temáticas, el retrato ocupa un lugar central en su trabajo, por el desafío que implica trascender la apariencia y capturar la esencia de cada persona.

Para Mercedes Mazo, "la pintura es un espacio de abstracción y plenitud, un estado de concentración absoluta donde el tiempo se diluye". Pero su sentido último se completa en la mirada del otro: en la emoción y la gratitud de quienes se reconocen -o reconocen a los suyos- en la obra terminada.

En la obra que presenta a 'Yo expongo' construye una escena íntima donde el abrazo se convierte en eje emocional y compositivo. La figura materna, erguida y protectora, envuelve al niño en un gesto que transmite amparo y pertenencia. El contraste entre la serenidad contenida del rostro adulto -oculto tras las gafas oscuras- y la sonrisa abierta del niño genera un diálogo sutil entre protección y confianza. Sin embargo, más allá de la escena concreta, la pintura trasciende lo anecdótico para hablar de algo universal: el abrazo como territorio seguro, como refugio emocional y como expresión silenciosa del amor incondicional.

La obra trata de captar no solo el parecido físico, sino la esencia del vínculo afectivo, convirtiendo un instante cotidiano en memoria perdurable de una ternura inconmensurable.

'Yo expongo' está abierto a todas las personas que no se dedican profesionalmente al arte. Los interesados en participar en esta iniciativa pueden ponerse en contacto con el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía, a través del teléfono 941 28 70 11 o del correo electrónico ccgranvia@fundacion-cajarioja.es.