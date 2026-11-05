La mesa sectorial de Educación acuerda una Oferta de Empleo Público extraordinaria con 505 plazas de 50 especialidades

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LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mesa sectorial de Educación ha acordado hoy, 5 de noviembre, con el apoyo de los sindicatos ANPE, CSIF y STAR, la Oferta de Empleo Público (OPE) extraordinaria docente que asciende a 505 plazas distribuidas en 50 especialidades y que se ejecutarán en tres convocatorias en los años 2027, 2028 y 2029.

A través de esta OPE docente extraordinaria, la Consejería de Educación dotará de estabilidad el sistema educativo de La Rioja, con el objeto de reducir la interinidad al 8 por ciento.

Además, a estas 505 plazas se sumarán las resultantes de las diferentes OPE ordinarias, como la de 2026, que ya está aprobada e incluye 107 plazas, a las que se añadirán otras 50 que quedaron desiertas en la convocatoria del año 2025.

Esta OPE extraordinaria, que se convocará en los años 2027, 2028 y 2029, reserva un 7 por ciento para el turno de personas con discapacidad.