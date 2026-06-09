Este miércoles, insignias de San Bernabé, ofrenda floral, desfile de luminarias y fuegos artificiales en Logroño

Archivo - Acto del desfile de 'Luminarias' en San Bernabé - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa de las Fiestas de San Bernabé para este miércoles, 10 de junio, concentra varios de los actos tradicionales más representativos. Destacan la entrega de las insignias de San Bernabé, la ofrenda de flores, la recreación histórica de la victoria logroñesa y la huida del ejército francés o el encendido de luminarias.

El traslado de la imagen del patrón en vísperas de su festividad, el obsequio de fresas con vino a cargo de la Cofradía Logroñesa de San Bernabé o la recepción a las niñas y los niños de San Bernabé serán otros actos destacados de la jornada.

Las recreaciones del asedio a Logroño en 1521 ofrecen mañana en su tercer acto el ataque y huida del ejército francés. Será en el Parque del Ebro a partir de las 11,45 horas y contará con la participación de Guardias de Santiago, Héroes del Revellín, Rioja Medieval, Voluntarios de Logroño y tropas francesas.

El traslado de la imagen de San Bernabé desde la calle Rodríguez Paterna (Cocina Económica) a las Murallas del Revellín, comenzará a las 12,30 horas y su recorrido pasará por las calles Portales y Once de Junio.

Acompañarán al patrón la Cofradía de San Bernabé y el Grupo Contradanza.

Poco después, a partir de las 13,00 horas en la confluencia de las calles Portales y Juan Lobo, tendrá lugar el tradicional obsequio de fresas con vino a cargo de la Cofradía Logroñesa de San Bernabé.

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a las 13,30 horas, comenzará el acto de entrega de las insignias de San Bernabé, reconocimientos con los que el Consistorio pone en valor trayectorias personales, profesionales y su dedicación y trabajo por la ciudad a logroñeses y logroñesas que han destacado en ámbitos diversos.

Este año serán distinguidos Agustín 'Tato' Abadía Plana (ex jugador del C.D. Logroñés durante diez temporadas en tres etapas distintas de los años 80 y 90, contribuyendo al ascenso del equipo a Primera División); Teresa Álvarez Clavijo (investigadora del pasado logroñés, historiadora del arte, miembro del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja desde 2001 y máxima autoridad en el siglo XVI de la ciudad).

También Rosa Grandes León (representante del comercio logroñés); y Raquel Pérez Cuevas (presidenta del Consejo Regulador de la DOCa Rioja desde 2025 (primera mujer en ostentar el cargo y con diversas responsabilidades a lo largo de su trayectoria profesional en entidades como la Organización Interprofesional del Vino de Rioja o el Grupo Rioja).

Ya por la tarde, está prevista la recepción a las niñas y niños representantes de la ciudad, a partir de las 17,15 horas en el Auditorio Municipal. Las vísperas en honor a San Bernabé se celebrarán en la Concatedral de La Redonda a las 19,00 horas.

De la Plaza del Ayuntamiento partirá, a las 19,15 horas, el desfile de participantes en la tradicional ofrenda de flores.

Recorrerá Avenida de la Paz, Muro de Cervantes, Portales, Once de Junio hasta llegar a las Murallas del Revellín. Allí, a las 20,00 horas, se realizará la ofrenda de flores y, a continuación, el acto de evocación histórica.

Otra de las convocatorias destacadas del día será espectáculo de fuegos artificiales con el que se reconoce el premio a la pirotecnia que resultó ganadora del XVII Concurso internacional celebrado en el pasado San Mateo.

La empresa Pirotecnia Tomás, que recibirá el premio en el Ayuntamiento a las 16,45 horas, quemará su colección desde el parque de La Ribera a partir de las 23,00 horas.

El tradicional acto con el que se cerrará la jornada, el reparto y encendido de luminarias en cumplimiento del Voto de San Bernabé, llega este año con novedades. Antes de la habitual convocatoria para el encendido (00,15 horas) se realizará un desfile que comenzará a las 23,30 horas desde la Casa de las Ciencias hasta la calle Juan Lobo en cumplimiento del voto de San Bernabé.

Además de estos actos, el programa de las Fiestas de San Bernabé para mañana miércoles incluye multitud de propuestas gastronómicas (degustaciones de preñaos, panceta a la plancha, torreznos y crepes y mojitos, etc.). También música, espectáculos teatrales, cuentacuentos, trovadores, juglares y desfile de tropas, entre otras actividades.