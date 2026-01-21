Este miércoles 'Repara y Reconecta' pone en marcha microtalleres prácticos

Logo del Reas en su local de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles 21 de enero, de 17,30 a 20,00 horas en La Chimenea del Parque del Ebro, tendrá lugar una cita especial de 'Repara y Reconecta'. Todo tiene arreglo, ya que a la actividad reparadora habitual se une la puesta en marcha de un ciclo de microtalleres prácticos que pretenden ofrecer formación y ampliar la oferta reparadora.

El primero de ellos tratará sobre Electricidad Básica, dedicado a reparaciones domésticas como cableado, interruptores, enchufes y lámparas. Este taller, impartido por el profesor de la UPL, Marcos García, comenzará a las 18 horas, tendrá una duración de hora y media y un precio de 5 euros; para asistir es necesario inscribirse previamente en la oficina de la UPL o en www.universidadpopular.es.

En próximas fechas se impartirán otros microtalleres sobre diferentes temas (máquina de coser, cámara fotográfica).

Además de ofrecer microtalleres a los que hay que inscribirse, 'Repara y Reconecta' sigue funcionando, como hasta ahora, con acceso libre. Quien lo desee puede acudir con un objeto estropeado (pequeño electrodoméstico, juguetes, ropa) y un grupo de voluntarios/as intentará repararlo.

Es una actividad gratuita (solo se cobran las piezas de recambio) que fomenta la economía circular dando nueva vida a objetos para evitar desechos insostenibles, a la vez que genera un espacio de participación social, dinamización del voluntariado y encuentro de ciudadanía sensibilizada con la necesidad de un cambio en el modelo de consumo y de generación de residuos.

'Repara y reconecta. Todo tiene arreglo' es una iniciativa de la Universidad Popular con la colaboración de REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria).