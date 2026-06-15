Ministerio de Juventud e Infancia descarta Ribavellosa para acoger menores migrantes y "da la razón a Izquierda Unida"

Archivo - Finca Ribavellosa, La Rioja - PICASA - Archivo

LOGROÑO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Juventud e Infancia ha emitido un informe en el que "desaconseja formalmente el uso de la Colonia de Ribavellosa, en Almarza de Cameros, como recurso residencial para los niños y niñas migrantes no acompañados". El documento, firmado por el Secretario de Estado Rubén Pérez Correa el pasado 10 de junio, "responde a la solicitud cursada por el Gobierno de La Rioja y supone un respaldo a la posición que Izquierda Unida ha venido defendiendo en el Parlamento riojano desde que la Consejería de Salud y Políticas Sociales anunció su intención de utilizar estas instalaciones", ha señalado la formación.

El informe ministerial recoge una serie de "objeciones de peso". En primer lugar, señala que "la colonia es un enclave aislado, alejado de núcleos de población, que impide a los niños, niñas y adolescentes acceder a recursos sociales, sanitarios y educativos, vulnerando lo establecido en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y en la normativa internacional de derechos de la infancia de la que España es parte". "Aislamiento que se agrava, además, durante los meses de invierno, cuando el acceso a las instalaciones queda cortado habitualmente por nevadas y caídas de árboles", ha indicado.

El Ministerio advierte también de que el ordenamiento jurídico español "no contempla un sistema segregado de acogimiento para menores en función de su origen, sino que exige que los recursos residenciales favorezcan la integración de la infancia extranjera". A ello se suma que las instalaciones "carecen de acceso a redes de agua potable y saneamiento, y no disponen de servicio de recogida de basuras ni de reparto de correos". Por último, el informe concluye que "el estado general de la colonia es malo y que las obras de adecuación necesarias para un uso residencial requerirían una reforma integral que podría demorarse varios años".

La portavoz de IU en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno, ha valorado el informe como "una confirmación de lo que desde Izquierda Unida llevamos meses denunciando en la cámara". "El Gobierno riojano quería esconder a estos menores en un monte sin agua, sin servicios y sin comunidad. Eso no es acogida, es abandono", ha afirmado Moreno. La diputada ha exigido al Gobierno regional que abandone definitivamente la opción de Ribavellosa y presente una propuesta alternativa "que cumpla con la ley y con los derechos de los niños y niñas que llegan a nuestra comunidad".

Para Izquierda Unida, el informe evidencia además la "falta de planificación" de la Consejería de Salud y Políticas Sociales en la gestión de la acogida de menores migrantes. "María Martín ha tenido meses para buscar soluciones dignas y ha apostado por una instalación que el propio Gobierno central acaba de descartar por no tener ni agua corriente", ha señalado Moreno. "Que el ministerio tenga que frenar en seco esta propuesta dice mucho del nivel de improvisación con el que se está gestionando este asunto desde la consejería."

Desde Izquierda Unida reclaman al Gobierno regional que "garanticen la integración comunitaria de los menores y el cumplimiento efectivo de sus derechos".