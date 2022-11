El Ministerio de Universidades reconoce a Sergio Rodríguez Garnica en el Certamen Nacional Arquímedes

LOGROÑO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sergio Rodríguez Garnica, titulado en el Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de La Rioja, ha recibido uno de los premios del XIX Certamen Nacional Universitario 'Arquímedes', de Introducción a la Investigación Científica, que otorga el Ministerio de Universidades.

Sergio Rodríguez Garnica ha visto reconocido su trabajo fin de grado (TFG) titulado 'Influencia de la armonía familiar en el éxito subjetivo de las pymes familiares', dirigido por Juan Carlos Ayala. El galardón fue entregado por el ministro de Universidades, Joan Subirats.

Las PYMEs familiares son claves en el desarrollo sostenible e integral de la economía española. Es habitual encontrarse con empresas familiares que, a pesar de ser rentables, dejan de operar debido a conflictos dentro de la familia.

Esta investigación analiza y encuentra evidencia sobre el papel moderador de la armonía familiar en la relación entre los recursos (justicia en los procedimientos y apoyo familiar) y las demandas (cuantitativas, emocionales y conflicto trabajo-familia) y el compromiso de los propietarios gerentes con la organización.

Además, dicho compromiso influye en la percepción de éxito de los propietarios gerentes. El análisis realizado, con un modelo de ecuaciones estructurales, aplica por primera vez el modelo de demandas y recursos laborales a los gerentes propietarios, en un contexto de incertidumbre causada por la COVID-19.

Asimismo, la investigación aborda de forma diferencial las especificidades de las empresas familiares y mide el éxito de forma subjetiva.

Sergio Rodríguez Garnica es titulado en el Grado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de La Rioja, graduado en B.A. (Honours) Business Management por la University of South Wales (UK). Ha completado el Master in Business and Finance por la Universidad Carlos III de Madrid, donde actualmente realiza su doctorado con una beca FPU y ejerce como teaching assistant professor.