El ministro de Industria y Turismo realiza una jornada de trabajo este miércoles en La Rioja

Archivo - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu Boher, realiza este miércoles una jornada de trabajo en La Rioja. La inicia, a las 09,00 horas, en la Delegación del Gobierno en La Rioja donde será recibido por la delegada, Beatriz Arraiz, manteniendo un desayuno de trabajo.

Posteriormente, ambos, se desplazan a Navarrete, donde visitarán, a las 10,30 horas, la empresa Avanzare situada en el Polígono Lentiscares, y más tarde, a las 12,15 horas, la compañía Arisa, también ubicada en el mismo polígono.