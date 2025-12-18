Minuto de silencio por el trabajador fallecido en Azofra, UGT exige actualizar la Ley de Prevención y más información a Inspección de Trabajo - EUROPA PRESS

LOGROÑO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT La Rioja ha vuelto a salir este jueves a la calle para lamentar la muerte de un trabajador navarro tras ser golpeado por los tubos de un camión en una obra en Azofra (La Rioja) el pasado 4 de diciembre.

En el acto, el sindicato ha exigido actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y ha pedido a Inspección de Trabajo que "nos hagan partícipes en las investigaciones de los accidentes" porque los sindicatos "tenemos mucho que aportar".

Tras mantener un minuto de silencio en memoria del fallecido, el secretario de Salud Laboral de UGT La Rioja, José Antonio Jorge Divar, ha querido trasladar, en primer lugar, el más sentido pésame del sindicato a familiares y amigos de la víctima.

"PARA NOSOTROS LO ÚNICO QUE IMPORTA ES QUE HA MUERTO UN TRABAJADOR"

Como ha destacado, en este año, "tenemos que lamentar la muerte de 8 personas en accidentes laborales en nuestra región". Aunque como ha matizado, en esta ocasión, "no sabemos dónde va a computar este accidente -ya que el fallecido es navarro y el suceso tuvo lugar en La Rioja- pero para nosotros lo único que nos importa es que ha muerto otra persona más haciendo su trabajo".

Desde UGT critica, además, que Inspección de Trabajo "no nos da ningún tipo de información de accidentes mortales o de ningún otro tipo de accidentes. Es más, de este desenlace nos tuvimos que enterar por los medios ayer, a pesar de que el accidente se produjo el 4 de diciembre".

Por eso, desde el sindicato exigen a Inspección "que nos hagan partícipes en las investigaciones de los accidentes porque nosotros, como organización sindical, podemos aportar mucho para poder revertir esta situación".

Es más, como ha explicado, UGT "es miembro del Consejo de Salud Laboral de La Rioja y no es de recibo que nos enteremos de un accidente por los medios de comunicación".

INCREMENTO DE LOS ACCIDENTES GRAVES

Como ha lamentado, y aunque la siniestralidad laboral "se ha reducido levemente", para el sindicato hay un dato muy relevante que es que aquí en La Rioja han incrementado en un 79% los accidentes graves. Y eso no lo decimos nosotros, eso lo dicen las estadísticas".

"Esto muestra -ha subrayado- una realidad muy clara" y es que hay que actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales" ya que la actual tiene más de 30 años, "está obsoleta y no recoge la realidad laboral del siglo XXI".

"Pero tristemente creemos que no va a salir adelante porque una parte de la mesa de negociación no quiere saber nada, no le interesa. Parece que la prevención de riesgos laborales no es algo que les interese" y esa parte -ha indicado- es la patronal.

"En esta Ley se dice que las empresas son las responsables de velar por la seguridad y salud de los trabajadores y, por eso, no entendemos que una parte muy importante no quiera participar en esta negociación".

Con todo ello, finaliza, desde UGT "seguiremos con nuestro trabajo que es concienciar e incidir en que las empresas deben cumplir con lo que dice la Ley. Esperemos que en el futuro podamos decir que haya una nueva e informar a los trabajadores en todo lo relacionado con la prevención de riesgos laborales".