Moda, música y gastronomía se fusionan con el vino de Rioja, Aragón y Francia en la II Feria Vino Planeta

LOGROÑO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de la Feria Internacional Vino Planeta Rioja, que se celebrará el 13 de septiembre, fusionará moda, música y gastronomía con los caldos de DOCa Rioja, Aragón y Francia.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, ha presentado hoy un evento que supone una antesala a las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo en el Paseo del Espolón, donde se desarrollará.

Ha destacado que la segunda edición de este evento, además de tener acceso libre y gratuito, contará con un ticket "muy popular de apenas nueve euros", así como novedades "importantes, como es la mezcla entre los mejores vinos, la cultura y el arte".

Habrá más de dieciséis casetas con bodegas pertenecientes a la DOCa Rioja y a tres Consejos Reguladores de Aragón, además de representación de vinos franceses.

Junto a esto, la artista Isabel Vozmediano pintará con vino; y la Violeta Arellano ofrecerá sus creaciones de ropa hechas, también, con vino.

Se trata, ha explicado uno de los promotores, Ricardo Madorrán, de dar la posibilidad de probar vinos que, habitualmente, no se encuentran.

Para acceder hay un ticket degustación que son tres vinos, a nueve euros más copa; y un ticket de cata, que son quince vinos a probar por dieciocho euros.

La programación musical se desarrollará durante todo el día en el escenario principal de la feria con importantes actuaciones como Twin Room, Lugg DJ, Los Bokoles o el grupo logroñés Eba al Desnudo.