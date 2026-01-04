Momentos de tensión en Logroño durante una concentración contra los ataques de Trump a Venezuela y detención de Maduro

Imágenes de las dos concentraciones en torno a Venezuela que han coincidido en El Espolón - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Espolón de Logroño ha vivido este mediodía, y por espacio de más de media hora, varios momentos de tensión entre los en torno a dos centenares de personas que, a convocatoria de IU La Rioja, se han concentrado contra los ataques de Estados Unidos en Venezuela y la detención de su mandatario Nicolas Maduro, y un grupo de una veintena de venezolanos, que, de forma espontánea, han mostrado su alegría por estos sucesos.

En medio de una fuerte presencia de efectivos de Policía Nacional, que se han visto obligados a intervenir en algunos momentos para separar a los participantes en ambas protestas, las personas que se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja en contra de la actuación estadounidense han portado pancartas con lemas como 'Contra el imperialismo, dignidad', 'Venezuela no quiere caminar sola, pero sí con sus propias piernas', 'Venezuela no está sola' o 'Yanquis go home'.

Por contra, de manera espontánea y engrosando la cifra de participantes de manera progresiva, se han manifestado un grupo de venezolanos, con pancartas que se iban escribiendo en el mismo momento, con lemas como 'Se está aclarando la mañana en Venezuela', 'Zapatero, calienta que sales', 'Viva Venezuela y España libre de comunismo' o 'Venezuela libre. No más dictadura Maduro asesino'.

Intercambiando gritos, algún insulto y varios improperios por ambas partes -incluso una persona de los manifestantes pro-Maduro que se ha dirigido a los periodistas reprochando que estuvieran recogiendo declaraciones de los venezolanos "porque los que hemos convocado somos nosotros"-, se han vivido momentos de especial tensión.

En esas declaraciones a los medios de comunicación presentes, una de las venezolanas que han acudido espontáneamente al Espolón, Jennifer Mosquera, ha asegurado "entender la posición que ellos -por los concentrados- están diciendo, pero es que la respuesta clara no la tienen, porque nosotras hemos vivido en Venezuela una situación bastante dura".

"Aquí -ha añadido- tenemos compañeros que han sido presos políticos, al igual que todos nosotros, hemos sido perseguidos políticos, estamos en este país, no para quitarles nada, venimos huyendo. Esta situación es difícil para nuestras familias, para nuestros hermanos venezolanos. Ahí -en referencia a la otra concnetración- puedo asegurar que no hay ningún venezolano como los poquitos que estamos aquí, que sentimos el dolor de nuestra familia, no están bombardeando porque les dio la gana".

Ha señalado que ella lleva en España ocho años "siempre esperando respuestas", sin documentación "hasta hace dos años, bloqueada", por lo que, frente a estas situaciones, "yo les pido a ellos que se pongan la mano en el corazón y vean el sufrimiento de nosotros los venezolanos, porque lo que están diciendo ahí no es la verdad".

"Ninguno -ha continuado- sabe cuántas muertes. Esto viene arrastrando desde hace 25 años. Quitándonos el petróleo, no, el petróleo lo están quitando desde hace 25 años atrás. Esto es de risa". Y ha destacado que sus familias "están bien porque han bombardeado solo las zonas militares, los puntos estratégicos militares, hasta ahora no hay muertos, no hay nada", contraponiendo esto a "las muertes que viene arrastrando el país".

"Lo del 3 de enero no es nada en comparación con lo que se vive desde hace 25 años, muertos, 800 presos políticos, sin contar todos los que están muriendo de hambre, sin medicina. Esos no son muertos contados". Y preguntada por qué es lo que esperan a partir de ahora, Mosquera ha sido clara: "que caigan todas las plagas, ya cayeron dos, pues que caigan todas las plagas para que vuelva a florecer Venezuela".

"Venezuela está contenta no por el bombardeo, está contenta porque nos libramos de dos plagas", ha concluido, para, acto seguido, los concentrados venezolanos han empezado a cantar el himno del país.

Mientras, con gritos similares a sus pancartas y algunos cánticos con el brazo alzado, se ha desarrollado la concentración, durante la que la portavoz de IU en el Parlamento riojano Henar Moreno ha afirmado que "hoy es un día triste, parece que estamos más en los años 70, cuando se aprueba la doctrina Monroe".

"Realmente es injustificable desde ningún punto de vista una invasión militar para derrocar a un Gobierno legítimamente elegido. Defendemos la soberanía de los pueblos y la soberanía implica también el uso de sus propias materias primas", ha afirmado.

En este sentido, ha dicho que "son ya años los que se llevan esquilmando los las materias primas de América Latina por parte de los Estados Unidos", añadiendo que "las propias declaraciones de Trump ayer ya mostraban que su único interés no era otra cosa que seguir esquilmando, como en los viejos tiempos, a esos pueblos soberanos".

Así, ha considerado que "el discurso es lamentable", por lo que, a su juicio, "ha llegado el momento de que nos movilicemos todos para exigir el respeto al derecho internacional, el respeto a la soberanía de los distintos países, porque nunca puede apoyarse la injerencia de un país sobre otro, más aún cuando es una injerencia cuyo único fin es esquilmar a las materias primas de esos pueblos".

En palabras de Moreno, "las movilizaciones no han hecho más que empezar y van a seguir hasta el momento en que Trump deje de de pretender anexionarse y convertir América Latina en su propio cortijo".

Preguntada sobre la situación en el interior del país, la portavoz de IU ha señalado que "los 800 presos políticos es una cifra que habría que analizar", mientras que ha incidido en que "lo que es evidente es que una oposición que justifica una invasión militar en la que muere gente de su propio pueblo no puede ser alimentada nunca".

En cuanto a la pobreza, a su juicio, "es fruto también de un bloqueo, de un robo que lleva dándose en los últimos en los últimos años". "La realidad es que la situación económica en Venezuela está mejorando a pesar de esos bloqueos".

"Es precisamente el pueblo oprimido, nosotros estamos en que los pueblos puedan decidir su propio destino y no en actuaciones efectuadas desde fuera. Los únicos que tienen la opción de quitar al presidente Maduro son los propios venezolanos en las urnas", ha finalizado.

Tras los momentos de tensión -que se han repetido en varias ocasiones, sin que fuera a mayores que el intercambio de gritos, cánticos y consignas-, y en torno a media hora de concentración, con la fuerte vigilancia policial continuamente presente, algunos de los convocados a la concentración de IU han charlado durante varios minutos con los venezolanos, para acabar todos valorando el diálogo y con aplausos.