El Monasterio de Nuestra Señora de La Piedad de Casalarreina acoge el primer concierto de La Rioja Festival - LA RIOJA FESTIVAL

LOGROÑO 14 May. (EUROPA PRESS) -

Una de las mayores joyas patrimoniales de La Rioja, el Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad de Casalarreina, será el escenario este viernes del concierto de cámara a cargo del Cuarteto Quiroga junto al barítono español José Antonio López.

Una actuación que permitirá disfrutar en un enclave histórico de un programa musical excepcional que combina el Rondó de Anton Webern, la obra Revés del compositor cántabro Israel López-Estelche sobre textos de Jesús Ruiz Mantilla, encargada por el Centro Nacional de Difusión Musical, y el Cuarteto n.º 2 de Johannes Brahms.

Un concierto de cámara de muy alto nivel que cuenta con el patrocinio de Bodegas Marqués de Vargas, en el que el Cuarteto Quiroga, formado por Aitor Hevia (violín), Cibrán Sierra (violín), Josep Puchades (viola) y Helena Poggio (violonchelo), junto al barítono español José Antonio López harán disfrutar al público con una combinación muy singular de obras del repertorio clásico y contemporáneo.

El Cuarteto Quiroga es una de las formaciones de música de cámara más aclamadas de España y con mayor proyección internacional. Premio Nacional de Música 2018, es una formación aclamada internacionalmente, desde su formación en 2003, por su enfoque audaz, su rigor interpretativo y su versatilidad estilística del repertorio clásico y contemporáneo.

Formado por Aitor Hevia (violín), Cibrán Sierra (violín), Josep Puchades (viola) y Helena Poggio (violonchelo), Cuartero Quiroga desarrolla una intensa actividad con presencia habitual en los principales escenarios del mundo y en los más prestigiosos ciclos europeos de música de cámara.

La versatilidad del barítono español José Antonio López le ha consolidado como uno de los intérpretes habituales de algunos de los conjuntos europeos más reconocidos. Dirigido por grandes maestros, navega entre estilos y épocas que van desde el oratorio barroco, óperas de Verdi y Wagner hasta la música contemporánea. López reparte y equilibra su actividad artística del repertorio sinfónico-coral, con grandes roles operísticos y el recital.

Además, el programa musical se completa con una experiencia turística, que se desarrollará por la tarde antes del concierto y que es gratuita con la entrada, aunque requiere de inscripción previa, con una visita por diferentes enclaves de esta localidad de La Rioja Alta y una cata de vinos.