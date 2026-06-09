El Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla acoge este martes el acto institucional del Día de La Rioja

Archivo - El presidente de La Rioja, Gonzálo Capellán, en el Monasterio de Yuso - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El patio del Monasterio de Yuso, de San Millán de la Cogolla, acogerá este martes, 9 de junio, a partir de las 12 horas, el tradicional acto institucional del Día de La Rioja, que está organizado por el Gobierno regional.

En este acto se concederá la Medalla de La Rioja, el grado máximo de galardones que otorga el Gobierno regional para premiar a instituciones y colectivos que por sus actividades hayan favorecido de modo notable los intereses públicos regionales, a la Asociación de Empresa Familiar de La Rioja (AREF).

El título de Riojano Ilustre, la más alta distinción personal que concede la Comunidad a quien haya destacado por sus méritos relevantes, por su trabajo y aportaciones culturales, científicas, sociales, políticas o económicas, recaerá en el primer rector de la UR, Urbano Espinosa.

Además, la reconocida actriz riojana, Mabel del Pozo, será distinguida con el Galardón de las Artes y Cultura del año 2026, un prestigioso reconocimiento que se entrega anualmente en el acto institucional de San Millán de la Cogolla.

El acto del Día de La Rioja contará con la presencia de las principales autoridades de la comunidad, encabezadas por el presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán, así como la presidenta del Parlamento riojano, Marta Fernández Cornado, o la delegada del Gobierno en la región, Beatriz Arraiz.

Igualmente, está prevista la asistencia entre los invitados de los consejeras y consejeros del Gobierno de La Rioja, diputados, alcaldes y representantes de partidos políticos, agentes económicos y sociales, la justicia o los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado.

El acto comenzará con la entrega del galardón de las artes y la cultura, después será el turno de la Medalla de La Rioja y terminará con la condecoración de Riojano Ilustre.

Tras la intervención de los galardonados tendrá lugar el discurso institucional a cargo del presidente Gonzalo Capellán. Finalmente se escucharán los himnos de La Rioja y España.