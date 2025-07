Moreno a Capellán: "Usted no es el verso libre que nos quiere vender sino el que se pliega a Feijóo"

"Eso de que es confiable y creíble no se lo cree nadie", le ha dicho reprochándole que "vienen a defender a los mismos"

LOGROÑO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-Izquierda Unida, Henar Moreno, ha espetado al presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán: "Usted no es el verso libre que nos quiere vender sino el que se pliega" al líder de los 'populares', Alberto Nuñez Feijóo.

Moreno ha sido la primera en intervenir en la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región después de que, ayer, lo hiciera Capellán en un discurso que, para la diputada de IU, estuvo exento de sorpresas.

"Sorpresa sería que se preocupara por las necesidades de los riojanos", ha dicho. Y es que para Moreno el líder de los 'populares' en La Rioja representa "a la derecha más rancia" y sigue la estela del Partido Popular nacional.

La portavoz de Podemos-IU ha empezado y acabado su primera intervención, de media hora, acusando a Capellán de buscar los intereses de las clases pudientes.

"Le gusta definirse como progresista, pero los hechos demuestran lo contrario", le ha dicho acusándole de actuación "injusta e insolidaria que perpetúa las diferencias de clase".

Para ello se ha detenido en las reformas fiscales, con "ahorros para las grandes fortunas", pero, también, el apoyo a la educación concertada, concediéndole las nuevas titulaciones en Formación Profesional y el "mecanismo de privatización" en sanidad.

Para explicar esto último ha contado el caso de una persona que, ayer, le relataba que se ha operado de cataratas y lo ha "tenido que hacer en la privada porque en la pública le daban dos años".

Le ha preguntado si "sabe lo que representa" estar dos años sin ver bien, sin poder leer y, a continuación, se ha escandalizado de que, mientras, la consejera de Salud, María Martín, diga que la gente prefiere irse de vacaciones que operarse.

Ha sumado que los accidentes de tráfico se están derivando al Hospital Viamed Los Manzanos; "en un centro en el que no hay traumatólogo" o que las personas tengan que pasar más de diez horas en Urgencias. Cosas, ha clamado, de las que "no hizo ninguna referencia" Capellán en su discurso de ayer.

Moreno le ha reconocido a Capellán un "alto nivel intelectual" y, por eso, ha confesado que hay cosas que le "chirrían" como que, ayer, hiciera un llamamiento a todos los grupos políticos contra las agresiones lgtbifóbicas.

"Yo le podía haber aplaudido si me creyera algo, pero sabe qué tenia que haber hecho, acudir a apoyar a la sociedad civil en la concentración de ayer; por eso lo que le pasa es que no le cree nadie, eso de que es confiable y creíble no se lo cree nadie", ha espetado.

Y es que, ha señalado, ha habido tres agresiones el fin de semana con ocasión del Orgullo, dos a mujeres trans, pero el Gobierno de Capellán "ha metido la Ley Trans" que se aprobó la pasada legislatura, con la socialista Concha Andreu, "en un cajón y no la han desarrollado, no se ha invertido en las medidas necesarias".

Ha incidido en que "el momento de parar esto es cuando alguien cuenta un chiste" y ha recriminado que "no están acudiendo a los centros educativos" porque se han "eliminado los programas de educación afectivo sexual".

En Educación, ha señalado cómo anunció ayer "a bombo y platillo" la finalización del proyecto del instituto en Villamediana. "Igual el año que viene se licita y en cinco o seis años salen de los barracones" los alumnos y alumnas, ha ironizado.

Ha contado cómo le "llega al alma escucharle sobre el Marqués de Vallejo", porque lo conoce "bien" y, ante la insistencia de Capellán de que él también ha replicado que tuvo a una hija ahí escolarizada.

Le ha recriminado que se han "planteado cosas tan básicas" desde los padres como tener transporte público para ir a hablar con los profesores. Ha visto que, más allá de lo anunciado por Capellán ayer, hacen falta otras cuestiones como más profesionales.

Junto a esto ha planteado la posibilidad de que se hagan refugios climáticos en los centros educativos públicos que los menores podrían usar en verano; y ha finalizado hablando de vivienda, la gran olvidada de Capellán a su juicio.

"El problema de los jóvenes es que no pueden acceder a una vivienda con sus salarios", ha indicado incidiendo en que "el plan Revive no resuelve el problema" y volviendo al hecho de que Capellán "viene a defender a los mismos".

"La regulación dejada al libre mercado ha conseguido que, lejos de ser un derecho, se convierta la vivienda en un bien de especulación", ha afirmado.