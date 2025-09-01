Moreno (IU) lleva al inicio del curso político el genocidio en Gaza, los menores inmigrantes y la falta vivienda

Moreno le hace entrega a Capellán de una bandera de 'STOP Genocidio' en Gaza - IU

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, ha elevado hoy, en su primer encuentro con el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, tras el periodo estival, el genocidio en Gaza, la acogida de menores inmigrantes y el "problema capital" del acceso a la vivienda.

Moreno ha abierto los encuentros que el presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, va a desarrollar en la mañana de hoy con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios en la apertura del curso político.

Un encuentro de "corte institucional", basado en un "trato amable" y en el que se han visto "más coincidencias que las que había de antemano", tal y como ha manifestado Moreno en declaraciones a los medios de comunicación.

Al comienzo de la reunión, Moreno le ha entregado al presidente una bandera blanca de 'STOP genocidio' en Gaza, pidiéndole que la ondeara en el Palacio de Gobierno por "solidaridad" y "denuncia" de lo que está ocurriendo.

"Sería mejor en vez de cortar la cinta en la Vuelta, en la que participa Israel, que estuviera con las personas que se dedican a denunciar el genocidio", ha creído.

Capellán, ha dicho Moreno, se ha mostrado "impactado" por lo que está ocurriendo en Palestina y le ha trasladado que había escrito una carta a los movimientos sociales. No obstante, para la responsable de IU esto es insuficiente y le ha pedido una declaración institucional para no ser cómplice.

Tambien se ha referido a los menores migrantes no acompañados, reprochando que "llevamos más de un año hablando de este tema" y que hace falta "estar a la altura política". Ambos, ha dicho, ha coincidido en que los menores "no pueden ser utilizados como puerta de lanza entre los partidos políticos".

Para Moreno se hace necesario aumentar la capacidad de La Rioja, tanto con pisos como contratando personal y haciendo una campaña para promover la acogida en hogares de familias.

Coincidencia "cero" entre ambos ha habido, ha explicado, cuando Moreno le ha pedido "dejar de privatizar" los servicios sociales y mientras la diputada de IU le acusaba de "degradar lo público" para potenciar los conciertos con empresas privadas. Moreno también le ha pedido que "escuche las movilizaciones", como las de las trabajadoras sociales.

INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMA DE FINANCIACIÓN

Uno de los "grandes retos" para Moreno es mejorar las infraestructuras de comunicaciones y, en este sentido, Moreno ha pedido la recuperación de la Ponencia de Infraestructuras (que implica a los movimientos sociales y políticos) y Capellán, ha dicho Moreno, le ha contestado "que se va a hacer".

Ha visto "fundamental" la "liberación definitiva de la AP-68", y ha coincidido con el presidente en "la falta de inversión" en salidas que "vertebren nuestra comunidad autónoma".

El presidente, ha dicho Moreno, "sigue obcecado con el aeropuerto", pero para Moreno la apuesta debe ser por el ferrocarril.

También ha visto necesario abordar el sistema de financiación. A su juicio, "no es de recibo seguir pidiendo financiación al Gobierno de España mientras se siguen bajando impuestos a los ricos".

Con respecto a la condonación, le ha insistido en que no la rechace, mientras Capellán le ha insistido en que La Rioja reciba "el mismo número por habitante que la comunidad que más reciba".

REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA

Moreno también se ha referido a la reforma del Estatuto de Autonomía, que "sigue paralizada en el Congreso de los Diputados". A este respecto, y dado que Capellán le ha trasladado que no es su competencia, ha mandado una carta a la presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago, para "abordar temas que sean más competencias del legislativo".

Moreno ha puesto el acento en el "error" de Capellán al no tener "pensado" hablar de un tema que, para ella, es "capital", como es el acceso a la vivienda. "Hay que abordar el problema con efecto inmediato", ha aseverado.

Mientras la "media de edad en la emancipación sigue emancipando", Moreno le ha pedido que aprenda de ejemplos "que han resultado exitosos; que vea lo que se está haciendo en Asturias, o lo que se ha hecho en el País Vasco", incidiendo en el alquiler de vivienda social.