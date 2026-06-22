'Morrete Fest' bate todos sus récords y reúne a más de 8.500 personas en una edición histórica

La segunda jornada de Morrete Fest 2026 bate récords de asistencia del festival en sus cinco años de existencia - MORRETE FEST

LOGROÑO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Morrete Fest' ha cerrado este fin de semana la edición más multitudinaria de su historia. La organización estima que alrededor de 8.500 personas han participado en las distintas actividades programadas durante los tres días del festival, una cifra que convierte esta edición en la de mayor asistencia desde su nacimiento en 2022.

La imagen del sábado por la noche quedará ya ligada a la historia del festival. Miles de personas abarrotaron el recinto para asistir a los conciertos de Lisasinson, Morreo, SVSTO y Samantha Hudson, protagonizando una de las mayores concentraciones de público que se recuerdan en los últimos años para un evento cultural de estas características en el centro de Logroño.

La actuación de Samantha Hudson, una de las artistas más esperadas de esta edición, transformó el Revellín en una enorme celebración colectiva marcada por la música, la libertad, la reivindicación y la diversidad. El concierto concluyó con un emocionado alegato contra los discursos de odio que terminó con miles de asistentes coreando al unísono el histórico lema antifascista "no pasarán", en uno de los momentos más simbólicos y memorables de la historia del festival.

Aunque resulta difícil ofrecer un dato exacto debido al constante tránsito de público y a que el aparcamiento del Revellín y las zonas colindantes permanecieron completamente llenas durante buena parte de la programación, desde la organización destacan que nunca antes se había vivido una respuesta tan masiva por parte de la ciudadanía.

Aún así, para Gylda LGTBI+, entidad organizadora del evento, consideran que más allá de las cifras, la respuesta obtenida este año demuestra que Morrete Fest ha trascendido ya la condición de proyecto emergente para convertirse en una de las citas culturales de referencia de La Rioja. La asociación destaca además que el festival ha sido levantado, una edición más, gracias al trabajo coordinado de decenas de personas voluntarias que, desde diferentes ámbitos profesionales, hacen posible una programación cultural gratuita, accesible y abierta a toda la ciudadanía. Un esfuerzo colectivo que ha permitido consolidar un proyecto solvente, estable y ampliamente respaldado por el público.

Más allá de la programación musical, Morrete Fest ha vuelto a reivindicar la cultura como una herramienta para generar comunidad, pensamiento crítico y convivencia. En este sentido, la segunda edición de La Cháchara del Morrete reunió a artistas y público en torno a una conversación sobre creación cultural, referentes, espacios de comunidad y activismo cultural desde una perspectiva queer.

Durante el encuentro se abordaron cuestiones como la necesidad de generar referentes diversos y espacios seguros para todas las personas, la situación de la comunidad LGTBIQ+ dentro de las industrias culturales o la persistente falta de representación y paridad que todavía presentan numerosos festivales y programaciones generalistas dentro y fuera de nuestra región.

La dirección de la asociación también quiere agradecer a las decenas de personas que estos días han colaborado con la asociación, de múltiples maneras; a los medios informativos por la difusión, entidades sociales, servicios públicos y muy especialmente a las empresas e instituciones que apoyan económicamente iniciativas como esta.

Desde el Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño y Peñaclara, que lleven desde el primer día, hasta firmas de ámbito estatal como ICOBEN mobiliario de cocina o LaFrikileria.com, pasando por pymes como la Taberna de Baco, Quack!, La Luci Delicatessen Gourmet o Mostea.

La programación concluyó el domingo con una nueva edición de Morrete Fest Family Camp, que volvió a reunir a familias, infancia, entidades sociales y ciudadanía en una jornada centrada en el juego, la creatividad y la convivencia. Talleres, actividades inclusivas, espectáculos, hinchables, pintacaras y una comida popular pusieron el broche final a un fin de semana que ha convertido nuevamente a Logroño en un espacio de encuentro abierto, diverso y compartido.

La jornada contó además con las actuaciones del Coro Villa Patro, los combos de Amadeus Aula Creativa y la Escuela de Danza Roser Abelló, cuyos espectáculos llenaron de música y talento local el escenario del festival. Junto a ellas, las numerosas entidades colaboradoras desarrollaron propuestas participativas para todos los públicos, consolidando Family Camp como uno de los espacios más singulares y queridos de la programación de Morrete Fest.

Desde Gylda recuerdan que el objetivo de Morrete Fest nunca ha sido cuantitativo ni únicamente programar conciertos, sino contribuir a construir una sociedad más inclusiva y respetuosa, más ahora cuando los discursos de odio continúan ganando espacio en determinados ámbitos, la asociación considera especialmente importante seguir generando espacios públicos donde la diversidad pueda vivirse con normalidad, orgullo y libertad.

La entidad subraya que la respuesta obtenida durante esta edición demuestra que la sociedad riojana apuesta de forma mayoritaria por los valores de convivencia, igualdad, derechos humanos y respeto a la diversidad que inspiran el festival desde su nacimiento.

Cinco años después de su primera edición, Morrete Fest cierra 2026 convertido en mucho más que un festival de música: en un proyecto cultural consolidado, una herramienta de transformación social y una cita imprescindible dentro del calendario cultural riojano.

Ahora, durante toda la semana se suceden más actividades culturales, divulgativas, informativas y reivindicativas, que pueden consultarse en las redes sociales de @GyldaRioja y en la web gylda.lgbt/orgullo2026, y cuyos platos fuertes serán la manifestación del sábado 27, con salida de la plaza del Mercado a las 20 horas, y la Gala Drag de La Rioja Orgullo, el viernes 26, desde las 20 horas, en la discoteca de Avenida de Navarra.