Un motociclista de 21 años arrollado por un turismo en Viniegra de Abajo

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LOGROÑO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motociclista de 21 años ha sido arrollado por un turismo, a las 11,05 horas, en el punto kilométrico 23,5, de la LR-114 en Viniegra de Abajo, según ha informado el SOS Rioja 112. Ha sido trasladado al Centro de Salud de Nájera.

Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha informado a la Guardia Civil y se han movilizado Bomberos del CEIS Rioja y Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud (SERIS).