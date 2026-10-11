El motor de un turismo se incendia sin que se registren daños personales

Archivo - Camión de Bomberos de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Logroño han tenido que actuar la pasada noche tras el incendio de un turismo, sin que se registraran daños personales.

Tal y como ha informado el SOS Rioja, a las 20:17 de este sábado varios particulares alertaron al Centro de Emergencias del incendio en el motor de un turismo, en el carril de incorporación a la LO-20 desde la calle Prado Viejo, en el término municipal de Logroño.

El turismo se encontraba orillado en el carril derecho, en sentido Zaragoza, a la altura del punto kilométrico 10,500 de la LO-20.

Desde el Centro Coordinador se movilizó a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, el Servicio de Mantenimiento de Carreteras ACEINSA y se notificó a Policía Local.

Tras la intervención, Bomberos informaron de que el incendio había afectado al motor entero y parte delantera de un Peugeot 206. No se han registrado daños personales y tras la extinción del incendio el vehículo ha sido retirado por la grúa.