Un motorista de 49 años trasladado a 'Los Manzanos' tras colisionar con un vehículo en el Puente de Piedra

Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja - LOS MANZANOS - Archivo

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 49 años ha sido trasladado al Hospital Viamed 'Los Manzanos' tras colisionar con un vehículo en la rotonda del Puente de Piedra con la LR-131 en Logroño, según ha informado el SOS Rioja 112.

Ha sido Policía Local la que se ha puesto en contacto con el Centro de Coordinación para informar del accidente de tráfico. Fruto de ello se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.