Un motorista, herido anoche al salirse de la vía en Herramélluri

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LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido esta pasada noche al salirse de la vía la moto en la que circulaba, a la altura del término municipal de Herramélluri, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 21,22 horas de este viernes, un particular ha alertado a SOS Rioja de la salida de vía de un motorista en la carretera LR-200 punto kilométrico 1 del municipio de Herramélluri.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha avisado a Guardia Civil y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia, el motorista, un hombre de 24 años, ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado al Centro de Salud de Santo Domingo.