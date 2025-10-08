Muchachito Bombo Infierno encabeza el cartel de Sierra Sonora que se celebra este fin de semana en Viniegra de Abajo

LOGROÑO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Sierra Sonora celebrará este fin de semana su vigésima segunda edición con todas las entradas ya vendidas. Durante los días 10, 11 y 12 de octubre Viniegra de Abajo volverá a acoger este evento que llena de vida la sierra riojana y que aúna música, cultura, gastronomía y naturaleza.

El cabeza de cartel de esta edición es Muchachito Bombo Infierno, acompañado por un cartel diverso que incluye nombres como Laaza, Zuaraz, Naked Family, Morgana Souljah, Flavia Beaka, RapLouder, Estrés, Flaquito Apache, Mr. Pendejo y Tangerine Sistas.

En esta última edición del año, Sierra Sonora apuesta con fuerza por la música urbana, dedicando el viernes a artistas de gran talento de La Rioja. Una jornada que reflejará la diversidad y vitalidad de la escena local, con sonidos que van desde el rap al soul contemporáneo.

Con esta propuesta, Sierra Sonora demuestra que no hay límites a la hora de programar, abriéndose a nuevos públicos y reafirmando su voluntad de seguir sorprendiendo edición tras edición.

Pero Sierra Sonora es mucho más que música. El sábado 11, a las 11 horas se ofrecerá, como ya es tradición, un freetour guiado por las calles de Viniegra de Abajo. A la misma hora, en el salón social del pueblo, se va a realizar un taller de refugios para murciélagos.

El domingo, a las 13 horas en la fuente de los Cuatro caños, la bailarina Gabriela Jimenez ofrecerá 'Voces de mí', una performance de danza contemporánea.

En su apuesta por una experiencia 360º, el festival cuenta con un escenario singular como la casona indiana Casa Montero que conecta con las raíces culturales de la zona.

Además, para promover la gastronomía local, además de los restaurantes habrá zona de foodtrucks y una caldereta popular benéfica.

Sierra Sonora también ofrece un área habilitada para caravanas y furgonetas, permitiendo disfrutar del entorno natural en todo su esplendor.