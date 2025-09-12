Muchachito Bombo Infierno, Laaza, Naked Family y Zuaraz, en Sierra Sonora Otoño los dias 10, 11 y 12 de octubre

LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sierra Sonora regresará a Viniegra de Abajo los días 10, 11 y 12 de octubre con su Edición de Otoño, una cita muy especial tanto para los vecinos de la localidad como para la organización.

Esta programación refuerza uno de los objetivos principales del proyecto: descentralizar la cultura y llevarla más allá de la temporada alta, ofreciendo a la sierra riojana nuevas oportunidades de encuentro y disfrute.

Durante tres días, el municipio se llenará de música, gastronomía y actividades culturales. Pero Sierra Sonora va más allá de los conciertos: en su edición otoñal se entrelazan también la danza, el arte, la naturaleza y la cocina local, creando una experiencia integral en la que cada persona puede encontrar su propio Sierra Sonora.

El cartel musical contará con nombres como Muchachito Bombo Infierno, Laaza, Naked Family y Zuaraz, que harán vibrar al público en el escenario del jardín de la casa indiana Montero.

En esta edición, además, el festival apuesta por la música urbana poniendo en valor a diferentes artistas del panorama riojano, con el objetivo de dar visibilidad y espacio a las nuevas voces que están marcando la escena actual.

Los conciertos comenzarán a la una del mediodía, favoreciendo la convivencia con el entorno natural y social de Viniegra.

Además, la organización habilitará un área para caravanas y furgonetas, ideal para quienes quieran disfrutar del paisaje serrano durante todo el fin de semana, y el sábado se celebrará una caldereta popular, punto de encuentro imprescindible para vecinos y visitantes.

La programación completa, con propuestas de danza, naturaleza, arte y gastronomía, se dará a conocer muy pronto. Las entradas están disponibles en www.sierrasonora.es